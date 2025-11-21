कमी निकाले जाने से जब भड़क गए थे मोईन अली, आकाश चोपड़ा का उड़ाया था मजाक फिर मांग ली माफी

संक्षेप: कभी-कभी विश्लेषणों से कुछ क्रिकेटर इतने विचलित हो जाते हैं कि अपनी कमियों पर ईमानदारी से काम करने के बजाय कॉमेंटेटर या ऐलानिस्ट बने पूर्व क्रिकेटरों पर ही निजी हमले करने लगते हैं। नीचा दिखाने और मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक वाकया एक बार आकाश चोपड़ा के साथ हुआ था।

आजकल ज्यादातर क्रिकेट कमेंटेटर और एक्सपर्ट पूर्व खिलाड़ी हुआ करते हैं। अब तो क्रिकेट खेलना छोड़ते हैं और माइक थाम लेते हैं। हिट भी हैं। वो खेल की बारीकियों के साथ-साथ रियल मैच सिचुएशंस से भी भलीभाति वाकिफ होते हैं। लेकिन कभी-कभी उनके विश्लेषणों से कुछ क्रिकेटर इतने विचलित हो जाते हैं कि अपनी कमियों पर ईमानदारी से काम करने के बजाय कॉमेंटेटर या ऐलानिस्ट बने पूर्व क्रिकेटरों पर ही निजी हमले करने लगते हैं। नीचा दिखाने और मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक वाकया बताया है सुपरहिट कमेंटेटर और पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने। एक यूट्यूब इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया है कि कैसे एक बार इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर मोईन अली उनके विश्लेषण से चिढ़ गए थे और उन्हें ट्रोल किया था।

शुभांकर मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर आकाश चोपड़ा ने बताया, ‘एक साथी क्रिकेटर ने मुझे ट्रोल किया था। अगर फैन आपको ट्रोल करते हैं तो आपको उसकी आदत हो जाती है। यह तब हुआ जब मैं क्रिकइन्फो के लिए काम करता था और कुछ विश्लेषण करते हुए मैंने मोईन अली की शॉर्ट बॉल के खिलाफ समस्या के बारे में कुछ कहा था। मैंने कहा कि उनके खिलाफ शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल होना चाहिए क्योंकि इसके खिलाफ वह सहज नहीं हैं। इस तरह आप दो फील्डरों को पीछे लगाकर आप उन्हें जाल में फंसा सकते हैं। इसलिए हमने एक डेमो बनाकर दिखाया कि वह शॉर्ट बॉल नहीं खेल सकते। यह चेन्नई टेस्ट के दौरान हुआ था और उन्होंने उस मैच में शतक जड़ा था।’

आकाश चोपड़ा कि टिप्पणियों से मोईन अली बिदक गए। उन्होंने दिन का खेल खत्म होने के बाद शाम को सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर चोपड़ा को टारगेट किया। पूर्व क्रिकेटर ने बताया, ‘इसके बाद उन्होंने (मोईन अली) उस शाम एक ट्वीट किया जहां उन्होंने मेरे स्टैट्स को पोस्ट किया। वह साफ तौर पर विचलित हुए थे। क्योंकि वह मेरे साथी क्रिकेटर रहे हैं तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि कम से कम आपको मेरे ऐनालिसिस से तो दिक्कत नहीं ही है। आपको समस्या मेरे स्टैट्स से है, मैं मानता हूं लेकिन आपको मेरे ऐनालिसिस में कोई कमी नहीं दिखी और अब तो यही मेरा काम है।’