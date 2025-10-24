Cricket Logo
जब भारतीय क्रिकेटरों ने किया ऊबर से सफर, ड्राइवर का रिएक्शन देखने लायक था; VIDEO

जब भारतीय क्रिकेटरों ने किया ऊबर से सफर, ड्राइवर का रिएक्शन देखने लायक था; VIDEO

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल और प्रसिद्ध कृष्ण ने ऊबर से सफर किया। कैब के डैश बोर्ड में लगे कैमरे से बने वीडियो में दिख रहा कि ड्राइवर उनका इंतजार कर रहा है। तीनों आते हैं और कार में बैठते हैं। इस दौरान ड्राइवर का रिएक्शन देखने लायक था। 

Fri, 24 Oct 2025 05:23 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट के तीन खिलाड़ियों के ऊबर कैब से सफर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल और प्रसिद्ध कृष्ण ने एडिलेड में ऊबर से सफर किया। डैशबोर्ड कैमरे से बने वीडियो में दिख रहा है कि ड्राइवर अपनी सीट पर यात्रियों का इंतजार कर रहा होता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके जो यात्री आने वाले हैं वे सिलेब्रिटी क्रिकेटर हैं। जब तीनों क्रिकेटर आते हैं और कैब में बैठते हैं तो कैब ड्राइवर का रिएक्शन देखने लायक होता है।

वीडियो में दिख रहा है कि यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल पीछे की सीट पर बैठते हैं और प्रसिद्ध कृष्ण आगे ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठते हैं। ड्राइवर संभवतः इन क्रिकेट सितारों को पहचान लेता है लेकिन वह शांत बने रहने की कोशिश करता है। वह किसी भी तरह का कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाता। उसके एक्सप्रेशन की वजह से अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल और प्रसिद्ध कृष्ण तीनों ऑस्ट्रेलिया गए भारतीय दल का हिस्सा हैं। संयोग से तीनों एक समय में आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खेल चुके हैं।

भारतीय टीम 3 वनडे और 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई हुई है। वनडे सीरीज का इस वजह से बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था कि वर्ल्ड क्रिकेट के दो सुपर स्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली लंबे वक्त बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते दिखने वाले थे।

वनडे सीरीज के 2 मैच हो भी चुके हैं और भारतीय टीम दोनों मैच हारकर पहले ही श्रृंखला गंवा चुकी है। दोनों ही मैच में विराट कोहली खाता तक नहीं खोल पाए। पहले मैच में रोहित शर्मा भी नाकाम रहे और सिर्फ 8 रन बनाए थे। हालांकि दूसरे मैच में हिटमैन ने शानदार अर्धशतक जड़ा और वह मैच में टीम इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर रहे।

