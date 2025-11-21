भारत में आखिरी बार टेस्ट सीरीज कब जीता था साउथ अफ्रीका? टेंबा बावुमा बना सकते हैं इतिहास

संक्षेप: टेंबा बावुमा की अगुवाई में साउथ अफ्रीका की टीम भारत में टेस्ट सीरीज जीतने को बेताब है। साउथ अफ्रीका ने आखिरी बार टेस्ट सीरीज 2000 में जीती थी, जब सचिन तेंदुलकर टीम इंडिया के कप्तान थे।

टेंबा बावुमा की अगुवाई में साउथ अफ्रीका की टीम भारत में टेस्ट सीरीज जीतने को बेताब है। कोलकाता टेस्ट में भारत को धूल चटाने के बाद साउथ अफ्रीका की टीम की नजरें गुवाहटी टेस्ट पर है। हालांकि यह काम उनके लिए आसान नहीं रहने वाला है। टीम इंडिया हमेशा कमबैक के लिए जानी जाती है। अगर साउथ अफ्रीका भारत में टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब रहता है तो यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। साउथ अफ्रीका ने आखिरी और एकमात्र बार भारत में टेस्ट सीरीज साल 2000 में जीती थी। उस समय टीम इंडिया के कप्तान सचिन तेंदुलकर थे। साउथ अफ्रीका ने उस सीरीज में भारत को 2-0 से पटखनी दी थी।

साउथ अफ्रीका के कप्तान उस सीरीज में हैंसी क्रोनजे थे, जिन पर मैच फिक्सिंग के चलते आजीवन बैन भी लगा था। पहला टेस्ट मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था, जहां साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट से जीत दर्ज की थी। इस मैच में हार के बावजूद प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से सचिन तेंदुलकर को नवाजा गया था। सचिन ने इस मैच में 97 रनों की पारी खेली थी, मगर वह टीम की हार को नहीं टाल पाए थे।

दूसरा टेस्ट बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था, जहां भारत को और बुरी हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में टीम इंडिया को पारी के अंतर से हार झेलनी पड़ी थी। भारत की पहली पारी मात्र 158 के स्कोर पर सिमट गई थी, जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने 479 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बोर्ड पर लगा दिया था।

टीम इंडिया पूरी तरह से बैकफुट पर थी, दूसरी पारी में भी बल्लेबाज कुछ कमाल नहीं दिखा पाए और पूरी टीम 250 रनों पर सिमट गई। हालांकि मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इस दौरान शतक जड़ा था और 102 रनों की पारी खेली थी।