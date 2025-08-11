बाबर आजम के बल्ले से कब निकला था आखिरी शतक? क्या टूटेगा विराट कोहली का रिकॉर्ड!

विराट कोहली ने 2019 के बाद सीधा 2022 में शतक जड़ा था। उन्हें अपने 71वें इंटरनेशनल शतक के लिए 83 पारियां और 1020 दिनों का इंतजार करना पड़ा था। जिस अंदाज में अब बाबर आजम खेल रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि वह विराट कोहली को इस मामले में भी पछाड़ने की कोशिश में लगे हैं।

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम के इंटरनेशनल शतक का सूखा जारी है। 30 अगस्त 2023 को उनके बल्ले से आखिरी सेंचुरी नेपाल के खिलाफ निकली थी, इसके बाद वह कई मौकों पर 50 के पार तो पहुंचने में सफल रहे, मगर शतक से चूक गए। ऐसे में क्रिकेट के गलियारों में सवाल यह है कि आखिर कब बाबर आजम के बल्ले से शतक देखने को मिलेगा। अगर भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से उनकी तुलना होती है। कोहली के करियर में भी एक खराब पैच आया था जब उनके बल्ले से भी शतक नहीं निकल रहे थे।

विराट कोहली ने 2019 के बाद सीधा 2022 में शतक जड़ा था। उन्हें अपने 71वें इंटरनेशनल शतक के लिए 83 पारियां और 1020 दिनों का इंतजार करना पड़ा था।

जिस अंदाज में अब बाबर आजम खेल रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि वह विराट कोहली को इस मामले में भी पछाड़ने की कोशिश में लगे हैं।

बाबर आजम को अब इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक लगाए 712 दिन और 71 पारियां हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब वह विराट कोहली को भी पछाड़ देंगे।

बाबर आजम के करियर का यह दो शतकों के बीच सबसे लंबा गैप है। इससे पहले 25वें शतक तक पहुंचने के लिए उन्हें 25 इनिंग लगी थी, वहीं 8वां शतक उन्होंने 22 पारियों के बाद बनाया था।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बाबर आजम के शतक का सबसे लंबा इंतजार- 71* पारी - 32वें शतक से पहले

25 पारी - 25वें शतक से पहले

22 पारी - 8वें शतक से पहले

20 पारी - 9वें शतक से पहले

20 पारी - 10वें शतक से पहले