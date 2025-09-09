When and which team has won the Asia Cup so far Most Successful Team in Asia Cup History Know in one click Asia Cup History: अब तक कब-किस टीम ने जीता है एशिया कप? कौन है सबसे सफल टीम? जानिए सब एक क्लिक में, Cricket Hindi News - Hindustan
When and which team has won the Asia Cup so far Most Successful Team in Asia Cup History Know in one click

Asia Cup History: अब तक कब-किस टीम ने जीता है एशिया कप? कौन है सबसे सफल टीम? जानिए सब एक क्लिक में

Asia Cup History: एशिया कप को शुरू हुए 40 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, क्योंकि पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन 1984 में हुआ था। इसके बाद से अब तक एक दर्जन से ज्यादा बार ये टूर्नामेंट खेला जा चुका है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 9 Sep 2025 02:17 PM
Asia Cup History: क्रिकेट में एशिया कप को शुरू हुए 40 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। 1984 में पहली बार एशिया कप का आयोजन हुआ था, जिसमें तीन देशों ने हिस्सा लिया था, लेकिन वह देश उस साल एशिया कप में शामिल नहीं था, जिसने मेजबानी की थी। ऐसे ही दिलचस्प चीजों के बारे में आप जान लीजिए कि एशिया कप की सबसे सफल टीम कौन सी है? किस टीम ने कब टूर्नामेंट जीता है और किस टीम ने एशिया कप जीतने की हैट्रिक लगाई है?

एशिया कप की शुरुआत 1984 में हुई थी और अब 9 सितंबर 2025 से टूर्नामेंट का 17वां सीजन शुरू हो रहा है। अब तक 16 बार एशिया कप का आयोजन हो चुका है, जिनमें से 2 बार टी20 फॉर्मेट में एशिया कप खेला गया है और 14 बार वनडे फॉर्मेट में एशिया कप का आयोजन हुआ है। तीसरी बार टी20 फॉर्मेट में एशिया कप खेला जाना है, क्योंकि अगले साल फरवरी-मार्च में टी20 विश्व कप है। लगभग हर तीसरे साल इस टूर्नामेंट का आयोजन होता आ रहा है।

एशिया कप की सबसे सफल टीम भारत है, जिसने अब तक 8 खिताब जीते हैं। दूसरे नंबर पर श्रीलंका की टीम है, जिसने 6 खिताब जीते हैं और पाकिस्तान की टीम को अभी दो खिताब ही नसीब हुए हैं। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई और कई अन्य एशियाई देशों को इस ट्रॉफी का इंतजार है। इस बार भी भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान को ही इसका दावेदार माना जा रहा है। अफगानिस्तान भी अपनी करामात दिखा सकता है, लेकिन उसकी बल्लेबाजी उतनी मजबूत नहीं है।

भारतीय टीम एशिया कप के इतिहास की एकमात्र टीम है, जिसने लगातार तीन बार एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा किया है। श्रीलंका की टीम दूसरी सबसे सफल टीम है, जिसने एक बार लगातार दो सीजन एशिया कप जीता है। भारतीय टीम भी एक बार लगातार दो सीजन टूर्नामेंट जीती है। पाकिस्तान की टीम दो बार ही एशिया कप जीती है, जिसमें पहले टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान को 16 साल का इंतजार करना पड़ा था और दूसरे टाइटल के लिए 12 साल इंतजार किया था।

कब-किस टीम ने जीता है एशिया कप?

1984: भारत

1986: श्रीलंका

1988:भारत

1990/91: भारत

1995: भारत

1997: श्रीलंका

2000: पाकिस्तान

2004: श्रीलंका

2008: श्रीलंका

2010: भारत

2012: पाकिस्तान

2014: श्रीलंका

2016: भारत

2018: भारत

2022: श्रीलंका

2023: भारत

2025: -

