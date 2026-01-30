Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़What will Pakistan do if they face India in the T20 World Cup final Read this former captain Rashid Latif s statement
वर्ल्ड कप फाइनल में भारत से टक्कर हो जाए तब क्या करेगा पाकिस्तान? पूर्व कप्तान का शिगूफा पढ़िए

वर्ल्ड कप फाइनल में भारत से टक्कर हो जाए तब क्या करेगा पाकिस्तान? पूर्व कप्तान का शिगूफा पढ़िए

संक्षेप:

वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आधिकारिक फैसले का अभी इंतजार है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ का अपना अलग ही शिगूफा है। हालांकि अब वह टूर्नामेंट के पूर्ण बहिष्कार की जगह पर आंशिक बहिष्कार का पैंतरा सुझा रहे हैं।

Jan 30, 2026 12:35 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश के समर्थन में क्या पाकिस्तान टी20 विश्व कप का बहिष्कार करेगा? पूरे टूर्नामेंट का बहिष्कार करेगा या सिर्फ भारत के खिलाफ ग्रुप मैच का? बहिष्कार करेगा भी या पिछले साल एशिया कप की तरह ये उसकी सिर्फ गीदड़भभकी है? नखरेबाजी और ड्रॉमा से ये जताने की कोशिश है कि आईसीसी उसे हल्के में ना ले? इन सवालों के जवाब का अभी इंतजार है। वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आधिकारिक फैसले का अभी इंतजार है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ का अपना अलग ही शिगूफा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पूर्ण बहिष्कार पर राशिद लतीफ के बदले सुर

राशिद लतीफ पाकिस्तान के उन लोगों में से थे जिन्होंने सबसे पहले ये मांग उठाई कि बांग्लादेश के समर्थन में पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप का पूर्ण बहिष्कार कर देना चाहिए। हालांकि अब वह पूर्ण बहिष्कार से आंशिक बहिष्कार पर आ गए हैं। राशिद लतीफ ने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप के पूर्ण बहिष्कार का समय अब जा चुका है लेकिन पाकिस्तान को अब भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार का रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये फैसला पीसीबी के बजाय पाकिस्तान सरकार की तरफ से आना चाहिए।

ये भी पढ़ें:T20 WC पर आज फैसला ले सकता है पाकिस्तान, नकवी-शरीफ मीटिंग के डीटेल आए सामने

राशिद लतीफ ने अपने यूट्यूब चैनल कॉट बिहाइंड पर ये ज्ञान और शिगूफा छोड़ा है। इतना ही नहीं, उन्हें तो इतना भी भरोसा है कि अगर भारत के खिलाफ नहीं खेलने का फैसला पाकिस्तान सरकार की तरफ से लिया जाता है तो आईसीसी को उसे मानना ही होगा। और अगर फाइनल में भी भारत और पाकिस्तान के टक्कर का संयोग बन गया तब भी उस मैच का बहिष्कार करना चाहिए।

'सरकार फैसला करती है तो आईसीसी को मानना ही होगा'

राशिद लतीफ ने कहा, ‘अगर सरकार कहती है कि हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे तब आईसीसी को इसे स्वीकार करना होगा। अगर वे इसे स्वीकार नहीं करते हैं तब असली मोर्चा शुरू होगा।’

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान की जगह लेने के लिए अब युगांडा तैयार, आइसलैंड ने किया किनारा

'फाइनल में भी भारत से टक्कर हुई तो नहीं खेलेंगे'

यह पूछे जाने पर कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप फाइनल का संयोग बन गया तो, लतीफ का जवाब था- नहीं खेलेंगे।

विश्व कप के पूर्ण बहिष्कार को लेकर राशिद लतीफ ने कहा, ‘ये फैसला लेने का वक्त बीच चुका है। हर फैसले का अपना एक समय होता है। जब लोहा गरम होता है तभी आप हथौड़ा चलाते हैं। वह सय पिछले हफ्ते का था जब आईसीसी की मीटिंग हो रही थी।’

ये भी पढ़ें:बहाना बना लो और WC में मत ही आओ, ये लड़के बहुत पीटेंगे; दिग्गज ने पाक को चेताया

बांग्लादेश मामले को अब क्लोज चैप्टर बताकर पाकिस्तान के विश्व कप खेलने की पैरवी करते हुए लतीफ ने कहा, 'हमने उन्हें अपना समर्थन दिखाया। हमने उनके लिए वोट दिया। चैप्टर अब खत्म हो गया है। अगर अब आप बायकॉट करोगे तब उसका वैसा असर नहीं रहेगा।'

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
T20 World Cup T20 World Cup 2026 Pakistan Cricket Board
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |