वर्ल्ड कप फाइनल में भारत से टक्कर हो जाए तब क्या करेगा पाकिस्तान? पूर्व कप्तान का शिगूफा पढ़िए

संक्षेप: वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आधिकारिक फैसले का अभी इंतजार है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ का अपना अलग ही शिगूफा है। हालांकि अब वह टूर्नामेंट के पूर्ण बहिष्कार की जगह पर आंशिक बहिष्कार का पैंतरा सुझा रहे हैं।

बांग्लादेश के समर्थन में क्या पाकिस्तान टी20 विश्व कप का बहिष्कार करेगा? पूरे टूर्नामेंट का बहिष्कार करेगा या सिर्फ भारत के खिलाफ ग्रुप मैच का? बहिष्कार करेगा भी या पिछले साल एशिया कप की तरह ये उसकी सिर्फ गीदड़भभकी है? नखरेबाजी और ड्रॉमा से ये जताने की कोशिश है कि आईसीसी उसे हल्के में ना ले? इन सवालों के जवाब का अभी इंतजार है। वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आधिकारिक फैसले का अभी इंतजार है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ का अपना अलग ही शिगूफा है।

पूर्ण बहिष्कार पर राशिद लतीफ के बदले सुर राशिद लतीफ पाकिस्तान के उन लोगों में से थे जिन्होंने सबसे पहले ये मांग उठाई कि बांग्लादेश के समर्थन में पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप का पूर्ण बहिष्कार कर देना चाहिए। हालांकि अब वह पूर्ण बहिष्कार से आंशिक बहिष्कार पर आ गए हैं। राशिद लतीफ ने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप के पूर्ण बहिष्कार का समय अब जा चुका है लेकिन पाकिस्तान को अब भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार का रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये फैसला पीसीबी के बजाय पाकिस्तान सरकार की तरफ से आना चाहिए।

राशिद लतीफ ने अपने यूट्यूब चैनल कॉट बिहाइंड पर ये ज्ञान और शिगूफा छोड़ा है। इतना ही नहीं, उन्हें तो इतना भी भरोसा है कि अगर भारत के खिलाफ नहीं खेलने का फैसला पाकिस्तान सरकार की तरफ से लिया जाता है तो आईसीसी को उसे मानना ही होगा। और अगर फाइनल में भी भारत और पाकिस्तान के टक्कर का संयोग बन गया तब भी उस मैच का बहिष्कार करना चाहिए।

'सरकार फैसला करती है तो आईसीसी को मानना ही होगा' राशिद लतीफ ने कहा, ‘अगर सरकार कहती है कि हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे तब आईसीसी को इसे स्वीकार करना होगा। अगर वे इसे स्वीकार नहीं करते हैं तब असली मोर्चा शुरू होगा।’

'फाइनल में भी भारत से टक्कर हुई तो नहीं खेलेंगे' यह पूछे जाने पर कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप फाइनल का संयोग बन गया तो, लतीफ का जवाब था- नहीं खेलेंगे।

विश्व कप के पूर्ण बहिष्कार को लेकर राशिद लतीफ ने कहा, ‘ये फैसला लेने का वक्त बीच चुका है। हर फैसले का अपना एक समय होता है। जब लोहा गरम होता है तभी आप हथौड़ा चलाते हैं। वह सय पिछले हफ्ते का था जब आईसीसी की मीटिंग हो रही थी।’