वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए कैसा होगा भारतीय स्क्वॉड? नायर पर फंसा पेच, ऋषभ पंत नहीं हुए फिट
भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो अक्टूबर से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है। अनुभवी बल्लेबाज करुण नायर पर पेच फंसा है। वह इंग्लैंड में कुछ खास धमाल नहीं मचा सके थे। विकेटकीपर ऋषभ पंत फिट नहीं हुए हैं।
वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम चुनने अजित अगरकर की अध्यक्षता वाली समिति की इस सप्ताह वर्चुअल बैठक होगी तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि इंग्लैंड में औसत प्रदर्शन के बावजूद क्या करुण नायर को मौका मिलेगा। बैठक बुधवार या गुरुवार को ऑनलाइन होगी। यह भारत ए और आस्ट्रेलिया ए के बीच दूसरे अनौपचारिक टेस्ट का दूसरा या तीसरा दिन भी होगा। अंतिम एकादश में चयन के लिए करुण के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी नीतिश रेड्डी होंगे जो अब फिट हैं और भारत ए टीम में भी हैं। पहले मैच में उन्हें अंतिम एकादश में नहीं चुना गया लेकिन दूसरे मैच में खेल सकते हैं।
विकेटकीपर ऋषभ पंत नहीं हुए फिट
भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट दो से छह अक्टूबर तक अहमदाबाद में खेला जाएगा जबकि दूसरा टेस्ट दिल्ली में 10 से 14 अक्टूबर को होगा। इंग्लैंड के खिलाफ ओवल पर आखिरी टेस्ट में अर्धशतक जमाने वाले करुण ने सभी पारियों में अच्छी शुरुआत की। वह खराब फॉर्म में नहीं थे लेकिन ज्यादा रन नहीं बना सके। इसके बाद उनकी ऊंगली में चोट लग गई और वह दलीप ट्रॉफी नहीं खेल सके। भारत ए टीम के चयन के समय ही उन्हें फिट घोषित किया गया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल का चयन तय है जबकि ध्रुव जुरेल विकेटकीपर होंगे क्योंकि ऋषभ पंत अभी तक फिट नहीं हुए हैं।
क्या जसप्रीत बुमराह को मिलेगा ब्रेक?
अब देखना यह है कि भारत अतिरिक्त बल्लेबाज को उतारता है या रेड्डी की तरह बल्लेबाजी हरफनमौला को। सभी के फिट होने पर तीन विशेषज्ञ स्पिनर रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर होंगे। तेज गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज का खेलना तय है जबकि जसप्रीत बुमराह को ब्रेक दिया जा सकता है। चयन समिति के प्रमुख अगरकर इस समय दुबई में हैं और कप्तान गिल तथा कोच गौतम गंभीर से बातचीत के लिए रुक गए हैं। अतिरिक्त बल्लेबाज के तौर पर देवदत्त पड्डिकल के नाम पर विचार किया जा सकता है। पहले ए टेस्ट में नाकाम रहे श्रेयस अय्यर को दूसरे मैच में रन बनाने होंगे। वह भी अगर वह खेलते हैं तो।