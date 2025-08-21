जब एशिया कप 2025 की टीम में नहीं मिली जगह तो कैसा था श्रेयस अय्यर का रिऐक्शन? पिता ने बताया

श्रेयस अय्यर के पिता संतोष अय्यर ने इस बात को लेकर निराशा जाहिर की है कि उनके बेटे का सिलेक्शन टी20 एशिया कप 2025 के लिए नहीं हुआ। उन्होंने अपने बेटे को टीम से बाहर रखे जाने को एक तरह से अन्याय बताया है।

रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी और IPL 2025 में दमदार प्रदर्शन करने के बावजूद श्रेयस अय्यर टी20 एशिया कप 2025 की टीम का हिस्सा नहीं हैं। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा है कि इसमें न तो उनका दोष है और न ही श्रेयस अय्यर का, क्योंकि कोई स्पॉट खाली ही नहीं है। इस पर श्रेयस अय्यर के पिता संतोष अय्यर ने निराशा व्यक्त की है। पूर्व असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर ने भी सिलेक्शन पर सवाल उठाए और कहा कि इससे लगता है कि उनको टी20 क्रिकेट के लिए कंसीडर ही नहीं किया जा रहा।

संतोष अय्यर ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा, "मुझे नहीं पता कि श्रेयस को भारतीय टी20 टीम में जगह बनाने के लिए और क्या करना होगा। वह साल दर साल आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली कैपिटल्स से लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स तक और वह भी एक कप्तान के रूप में शानदार रहे हैं। उन्होंने केकेआर को 2024 में आईपीएल खिताब भी दिलाया और इस साल पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया।"

श्रेयस अय्यर के पिता ने आगे कहा, “मैं यह नहीं कह रहा कि उन्हें भारतीय टीम का कप्तान बना दो, लेकिन कम से कम उन्हें टीम में तो चुनो। हालांकि, मैं आपको बता दूं कि अगर उन्हें भारतीय टीम से बाहर भी कर दिया जाता है, तो उनके चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं दिखती। वह बस यही कहते हैं, 'मेरा नसीब है! इसमें आप कुछ नहीं कर सकते।' वह हमेशा शांत और स्थिर रहते हैं। वह किसी पर दोष नहीं लगाते। अंदर ही अंदर, वह स्वाभाविक रूप से निराश होंगे।”