कोच के काम में लगातार 'बाहरी दखल' के गैरी कर्स्टन के आरोपों पर मोहसिन नकवी ने क्या जवाब दिया?
गैरी कर्स्टन ने कुछ दिनों पहले आरोप लगाया था कि लगातार 'हस्तक्षेप' और टॉक्सिक वर्क कल्चर की वजह से उन्होंने पाकिस्तानी टीम के कोच का पद छोड़ा था। अब इन आरोपों पर पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने कहा है कि उस दौरान कर्स्टन के साथ काम करने वाले लोगों को इसका जवाब देना चाहिए।
भारतीय क्रिकेट टीम के साथ बतौर कोच सफल पारी खेल चुके और 'गुरु गैरी' के नाम से चर्चित रहे गैरी कर्स्टन ने हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर बड़ा दावा किया था। वह वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम के भी कोच रहे थे और 2024 में अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। गैरी कर्स्टन ने कुछ दिनों पहले आरोप लगाया था कि लगातार 'हस्तक्षेप' और टॉक्सिक वर्क कल्चर की वजह से उन्होंने पाकिस्तानी टीम के कोच का पद छोड़ा था। अब इन आरोपों पर पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने कहा है कि उस दौरान कर्स्टन के साथ काम करने वाले लोगों को इसका जवाब देना चाहिए।
कर्स्टन के आरोपों पर मोहसिन नकवी की प्रतिक्रिया
रविवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पीएसएल 2026 के बारे में अहम ऐलान करने के लिए बुलाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नकवी ने गैरी कर्स्टन के आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनकी तो गैरी से कोई खास बात नहीं होती थी, लिहाजा जिन लोगों पर आरोप है वे सामने आएं और आरोपों पर अपना पक्ष रखें।
मोहसिन नकवी ने कहा, 'मेरी गैरी कर्स्टन से बहुत ज्यादा बात-मुलाकात नहीं होती थी, इसलिए जो लोग उनके साथ काम को लेकर समन्वय करते थे और नियमित तौर पर इन्वॉल्व थे, उन्हें उनके आरोपों पर विस्तृत जवाब देना चाहिए।'
गैरी कर्स्टन ने क्या कहा था?
गैरी कर्स्टन के कोचिंग कार्यकाल में ही भारत ने 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जीता था। अप्रैल 2024 में पाकिस्तान ने उन्हें वाइट-बॉल क्रिकेट का कोच बनाया था लेकिन 6 महीने के भीतर ही कर्स्टन को अपना पद छोड़ना पड़ गया था।
हाल ही में टाकस्पोर्ट क्रिकेट से बातचीत में गैरी कर्स्टन ने उन कारणों का खुलासा किया जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान के कोच पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर अपने काम में लगातार हस्तक्षेप को भी वजह बताई।
गैरी कर्स्टन ने कहा, ‘मुझे जिस चीज ने बाकी हर चीज से ज्यादा हैरान किया वो था हस्तक्षेप का स्तर। मैं नहीं समझता कि इस स्तर का हस्तक्षेप मैंने पहले कभी भी देखा था। किसी भी कोच के लिए ऐसे समय में जब लगातार बाहर से इस तरह का शोरगुल हो तब आना और खिलाड़ियों के साथ मिलकर कोई रास्ता बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।’
कर्स्टन ने यह भी आरोप लगाया कि जब भी टीम खराब प्रदर्शन करती है तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सबसे पहले कोच को ही दोषी ठहराता है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि सिस्टम के भीतर गहराई में मौजूद समस्याओं को हल करने के बजाय कोचिंग स्टाफ के खिलाफ बहुत जल्दी ऐक्शन लिया जाता है।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें