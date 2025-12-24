जो वैभव सूर्यवंशी नहीं कर पाए, सकीबुल गनी ने कर दिया! VHT मैच में चकनाचूर हुए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड

संक्षेप: जो वैभव सूर्यवंशी नहीं कर पाए, वो बिहार के कप्तान सकीबुल गनी ने कर दिखाया। 26 साल के सकीबुल गनी ने लिस्ट ए का सबसे तेज शतक जड़ दिया। सिर्फ 32 गेंद में शतक। बिहार ने वनडे मैच में वो कर दिखाया, जिसकी कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। 6 विकेट के नुकसान पर 574 रन का एवरेस्ट खड़ा कर दिया।

विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन बिहार बनाम अरुणाचल के मैच में ऐसा हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। रिकॉर्ड्स की बारिश। चकनाचूर होते रिकॉर्ड। पहले वैभव सूर्यवंशी का तूफान चला। 36 गेंद में शतक के साथ लिस्ट ए के इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक जो कुछ ही देर बाद तीसरा भी हो गया और फिर चौथे पर खिसक गया। बिहार के कप्तान सकीबुल गनी के बल्ले ने गदर काट दिया। जो वैभव सूर्यवंशी नहीं कर पाए, वो गनी ने कर दिया। 26 साल के सकीबुल गनी ने लिस्ट ए का सबसे तेज शतक जड़ दिया। सिर्फ 32 गेंद में शतक। बिहार ने वनडे मैच में वो कर दिखाया, जिसकी कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। 6 विकेट के नुकसान पर 574 रन का एवरेस्ट खड़ा कर दिया। लिस्ट ए का महारिकॉर्ड।

मैच नहीं ये तो रिकॉर्ड की बारिश थी बिहार बनाम अरुणाचल मैच में रिकॉर्ड की बारिश हुई। यूं ही नहीं कह रहे, जरा इन रिकॉर्ड पर नजर डाल दीजिए।

गनी ने लिस्ट ए में ठोका सबसे तेज शतक बिहार के कप्तान सकीबुल गनी ने सिर्फ 32 गेंदों में शतक जड़ा। सिर्फ 40 गेंद में 128 रन बनाए और अंत तक आउट नहीं हुए। इस दौरान 10 चौके और 12 छक्के जड़े। यह लिस्ट ए में किसी भारतीय का अब तक का सबसे तेज शतक है। इससे पहले ये रिकॉर्ड अनमोलप्रीत सिंह के नाम था। उन्होंने 2024 में 35 गेंद में शतक जड़ा था।

लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन वैभव सूर्यवंशी ने महज 84 गेंदों में 190 रन की पारी खेली। वह दोहरे शतक से सिर्फ 10 रन से चूक गए। अपनी पारी में उन्होंने 16 चौके और 15 छक्के जड़े। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 36 गेंद में अपना शतक पूरा किया जो उस वक्त अनमोलप्रीत के बाद लिस्ट ए में किसी भी भारतीय का दूसरा सबसे तेज शतक था। लेकिन 24 दिसंबर 2025 को ही उसी मैच में बिहार के कप्तान सकीबुल गनी ने सिर्फ 32 गेंद में शतक जड़कर नया रिकॉर्ड बना दिया। उधर झारखंड बनाम कर्नाटक के मैच में झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने सिर्फ 33 गेंद में शतक जड़ दिया। इस तरह वैभव सूर्यवंशी का लिस्ट ए का दूसरा सबसे तेज शतक कुछ ही घंटों में खिसककर चौथा सबसे तेज शतक बन गया।

इतना ही नहीं, वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 54 गेंदों में 150 रन ठोके। इस तरह उन्होंने सबसे कम गेंदों में 150 रन बनाने का एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। डिविलियर्स ने 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 64 गेंदों में 150 रन पूरे किए थे।

लिस्ट ए में शतक जड़ने वाले सबसे युवा वैभव सूर्यवंशी वैभव सूर्यवंशी लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 14 वर्ष 272 दिन की उम्र में ये कारनामा किया। इससे पहले ये रिकॉर्ड जहूर इलाही के नाम था जिन्होंने 15 वर्ष 209 दिन की उम्र में शतक जड़ा था।

VHT में किसी एक पारी में किसी बल्लेबाज के सबसे ज्यादा सिक्स वैभव सूर्यवंशी ने अपनी तूफानी पारी में 15 छक्के जड़े। ये विजय हजारे ट्रॉफी की किसी एक पारी में किसी भी बल्लेबाज द्वारा जड़े गए सबसे ज्यादा सिक्स की बराबरी है। इससे पहले 2022-23 सीजन में नारायण जगदीशन ने भी 15 छक्के जड़े थे।