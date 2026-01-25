Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़What T20 World Cup 2026 Axe Means For Bangladesh Cricket board and Cricketers Financially
T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होकर 'कंगाल' होगा बांग्लादेश, बोर्ड और खिलाड़ियों को लगेगा करोड़ों का फटका

T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होकर 'कंगाल' होगा बांग्लादेश, बोर्ड और खिलाड़ियों को लगेगा करोड़ों का फटका

संक्षेप:

बांग्लादेश की क्रिकेट टीम अब आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नहीं खेलेगी। आईसीसी ने कन्फर्म कर दिया है कि इस मेगा इवेंट में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की टीम खेलेगी। इससे बांग्लादेश को कितना नुकसान होगा? ये जान लीजिए।

Jan 25, 2026 10:32 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

इस बात का आधिकारिक ऐलान हो गया है कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम अब आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नहीं खेलेगी। आईसीसी ने कन्फर्म कर दिया है कि इस मेगा इवेंट में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की टीम खेलेगी, जिसे आमंत्रित किया गया है और स्कॉटलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। अब सवाल उठता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इस फैसले से कितना नुकसान हो सकता है। इसका एकदम सटीक अनुमान लगाना तो कठिन है, लेकिन ये नुकसान इतना बड़ा होगा कि जिससे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की हालत खराब हो जाएगी। सिर्फ टी20 विश्व कप की पार्टिसिपेशन फीस ही नहीं, बल्कि कई और तरह का पैसा बांग्लादेश को छोड़ना पड़ेगा। यहां तक कि आईसीसी भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर फाइन लगा सकती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बात यहां खत्म नहीं होती। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बड़ा झटका देगा। इसके अलावा भारतीय कंपनियां बांग्लादेश के खिलाड़ियों की कमर तोड़ेंगी। दरअसल, इंडिया और बांग्लादेश के बीच 2025 की पोस्टपोन की गई सीरीज इस साल जुलाई-अगस्त में खेली जानी थी। बांग्लादेश के दौरे पर भारतीय टीम को सीमित ओवरों की सीरीज के लिए जाना था, लेकिन अब बीसीसीआई टीम नहीं भेजेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी अन्य द्विपक्षीय सीरीज से कई गुना ज्यादा की मीडिया राइट्स डील, स्पॉन्सरशिप और फैन इंगेजमेंट बीसीबी को मिलती थी, जो नहीं मिल पाएगी।

उधर, बांग्लादेश के खिलाड़ियों के साथ भारतीय स्पोर्ट्स इक्युपमेंट मेकर्स करार तोड़ सकते हैं। एसजी और एसएस जैसी कंपनियां बांग्लादेश के खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करती हैं और ये स्पॉन्सरशिप अब ये कंपनियां रोक सकती हैं। इससे सीधा नुकसान बांग्लादेश के खिलाड़ियों को होगा। बैट ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य तरीकों से भी भारतीय कंपनियों का बांग्लादेश के खिलाड़ियों के साथ करार है।

टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के नुकसान

वित्तीय तौर पर देखें तो बांग्लादेश को टी20 विश्व कप 2026 से बाहर होने पर 3 लाख से 5 लाख यूएस डॉलर का नुकसान पार्टिसिपेशन फीस के रूप में होगा। बांग्लादेश मुद्रा में ये रकम 3.6 से 6.7 करोड़ रुपये के बीच में है, जबकि भारतीय मुद्रा में 2.7 करोड़ से 4.5 करोड़ रुपये होगा। अगर टीम ग्रुप फेज में मैच जीतती तो उसके पैसे अलग मिलते। जब खेल नहीं रही तो उसकी बात नही करेंगे, लेकिन आईसीसी के आश्वासन देने के बावजूद बांग्लादेश पीछे हटा है तो इसका भी नुकसान बांग्लादेश को झेलना होगा।

मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट (MPA) के तहत, ग्लोबल बॉडी यानी आईसीसी बिना सही वजह के यात्रा करने से मना करने पर 2 मिलियन यूएस डॉलर तक का जुर्माना लगा सकती है, जो बांग्लादेशी मुद्रा में करीब 24 करोड़ और भारतीय मुद्रा में 18.3 करोड़ रुपये के करीब है। इसके अलावा बांग्लादेश को टूर्नामेंट के रेवेन्यू शेयर से बाहर रखा गया तो उसे 27 मिलियन यूएस डॉलर यानी लगभग 325-330 करोड़ बांग्लादेशी टका (करीब 245 करोड़ रुपये) का नुकसान हो सकता है, जो BCB की सालाना इनकम का लगभग 60% है। अगर इतना सब हुआ तो फिर बांग्लादेश कंगाल हो जाएगा।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Bangladesh Cricket Team T20 World Cup T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |