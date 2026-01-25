T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होकर 'कंगाल' होगा बांग्लादेश, बोर्ड और खिलाड़ियों को लगेगा करोड़ों का फटका
बांग्लादेश की क्रिकेट टीम अब आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नहीं खेलेगी। आईसीसी ने कन्फर्म कर दिया है कि इस मेगा इवेंट में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की टीम खेलेगी। इससे बांग्लादेश को कितना नुकसान होगा? ये जान लीजिए।
इस बात का आधिकारिक ऐलान हो गया है कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम अब आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नहीं खेलेगी। आईसीसी ने कन्फर्म कर दिया है कि इस मेगा इवेंट में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की टीम खेलेगी, जिसे आमंत्रित किया गया है और स्कॉटलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। अब सवाल उठता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इस फैसले से कितना नुकसान हो सकता है। इसका एकदम सटीक अनुमान लगाना तो कठिन है, लेकिन ये नुकसान इतना बड़ा होगा कि जिससे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की हालत खराब हो जाएगी। सिर्फ टी20 विश्व कप की पार्टिसिपेशन फीस ही नहीं, बल्कि कई और तरह का पैसा बांग्लादेश को छोड़ना पड़ेगा। यहां तक कि आईसीसी भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर फाइन लगा सकती है।
बात यहां खत्म नहीं होती। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बड़ा झटका देगा। इसके अलावा भारतीय कंपनियां बांग्लादेश के खिलाड़ियों की कमर तोड़ेंगी। दरअसल, इंडिया और बांग्लादेश के बीच 2025 की पोस्टपोन की गई सीरीज इस साल जुलाई-अगस्त में खेली जानी थी। बांग्लादेश के दौरे पर भारतीय टीम को सीमित ओवरों की सीरीज के लिए जाना था, लेकिन अब बीसीसीआई टीम नहीं भेजेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी अन्य द्विपक्षीय सीरीज से कई गुना ज्यादा की मीडिया राइट्स डील, स्पॉन्सरशिप और फैन इंगेजमेंट बीसीबी को मिलती थी, जो नहीं मिल पाएगी।
उधर, बांग्लादेश के खिलाड़ियों के साथ भारतीय स्पोर्ट्स इक्युपमेंट मेकर्स करार तोड़ सकते हैं। एसजी और एसएस जैसी कंपनियां बांग्लादेश के खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करती हैं और ये स्पॉन्सरशिप अब ये कंपनियां रोक सकती हैं। इससे सीधा नुकसान बांग्लादेश के खिलाड़ियों को होगा। बैट ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य तरीकों से भी भारतीय कंपनियों का बांग्लादेश के खिलाड़ियों के साथ करार है।
टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के नुकसान
वित्तीय तौर पर देखें तो बांग्लादेश को टी20 विश्व कप 2026 से बाहर होने पर 3 लाख से 5 लाख यूएस डॉलर का नुकसान पार्टिसिपेशन फीस के रूप में होगा। बांग्लादेश मुद्रा में ये रकम 3.6 से 6.7 करोड़ रुपये के बीच में है, जबकि भारतीय मुद्रा में 2.7 करोड़ से 4.5 करोड़ रुपये होगा। अगर टीम ग्रुप फेज में मैच जीतती तो उसके पैसे अलग मिलते। जब खेल नहीं रही तो उसकी बात नही करेंगे, लेकिन आईसीसी के आश्वासन देने के बावजूद बांग्लादेश पीछे हटा है तो इसका भी नुकसान बांग्लादेश को झेलना होगा।
मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट (MPA) के तहत, ग्लोबल बॉडी यानी आईसीसी बिना सही वजह के यात्रा करने से मना करने पर 2 मिलियन यूएस डॉलर तक का जुर्माना लगा सकती है, जो बांग्लादेशी मुद्रा में करीब 24 करोड़ और भारतीय मुद्रा में 18.3 करोड़ रुपये के करीब है। इसके अलावा बांग्लादेश को टूर्नामेंट के रेवेन्यू शेयर से बाहर रखा गया तो उसे 27 मिलियन यूएस डॉलर यानी लगभग 325-330 करोड़ बांग्लादेशी टका (करीब 245 करोड़ रुपये) का नुकसान हो सकता है, जो BCB की सालाना इनकम का लगभग 60% है। अगर इतना सब हुआ तो फिर बांग्लादेश कंगाल हो जाएगा।