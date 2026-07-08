भुवनेश्वर, पाटीदार और पांड्या ने कौन-सा गुनाह किया? पूर्व भारतीय कप्तान हुआ टीम सिलेक्शन से आगबबूला

जिम्बाब्वे टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में कई नए खिलाड़ियों को चुना गया है। पूर्व भारतीय कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कुछ खिलाड़ियों को शामिल करने पर ऐतराज जताया है।

भारत को 23 जुलाई से जिम्बाब्वे दौरे पर तीन टी20 मैच खेलने हैं। जिम्बाब्वे सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा की जा चुकी है, जिसमें कई नए खिलाड़ियों को चुना गया। तेज गेंदबाज यश ठाकुर और अशोक शर्मा को पहली बार टीम में जगह मिली। हाल में वनडे डेब्यू करने वाले स्पिनर हर्ष दुबे को टी20 टीम में मौका दिया गया। सूर्यांश शेडगे भी स्क्वॉड का हिस्सा हैं। भारत के पूर्व कप्तान और पूर्व चीफ सिलेक्टर कृष्णमाचारी श्रीकांत टीम सिलेक्शन से आगबबूला हो गए हैं। उन्होंने पंजाब किंग्स का हिस्सा यश ठाकुर और सूर्यांश शेडगे को चुनने पर हैरानी जताई। यश ठाकुर ने आईपीएल 2026 में सिर्फ एक मैच खेला था। सूर्यांश ने आयरलैंड दौरे पर इंटरनेशनल डेब्यू किया था। श्रीकांत अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, बल्लेबाज रजत पाटीदार और ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या को लगातार टीम से बाहर रखने पर सवाल उठाया है। तीनों आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की ओर से खेलते हैं और टीम को लगातार दो खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई। पाटीदार आरसीबी के कप्तान हैं। भुवी ने 2022, पाटीदार ने 2024 और पांड्या ने 2021 से इंटरनेशनल मैच नहीं खेला।

भुवनेश्वर, पाटीदार और पांड्या ने कौन-सा गुनाह किया? श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''भुवनेश्वर कुमार, रजत पाटीदार और क्रुणाल पांड्या ने कौन-से गुनाह किए हैं, जो उन्हें टीम में जगह नहीं मिल रही? यश ठाकुर सेटअप में कहां से आ गया? उसे बिल्कुल भी गेंदबाजी नहीं आती। वह एक साधारण गेंदबाज और क्रिकेटर है। कम से कम मयंक यादव का सिलेक्शन तो सही है क्योंकि उसके पास रफ्तार है और उसे भविष्य के तौर पर देखा जा सकता है। सूर्यांश शेडगे को कैसे चुना गया? उसने क्या किया है? भुवनेश्वर, क्रुणाल और रजत के लिए भी यही पैमाना होना चाहिए। उन्हें डर है कि ये तीनों अच्छा करेंगे और उन्हें ड्रॉप नहीं किया जा सकेगा तो फिर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को नहीं चुन पाएंगे। क्रुणाल एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट क्रिकेटर है, जो निश्चित रूप से अच्छा करेगा। आप उसे नहीं चुनते और हमेशा तिलक वर्मा को सपोर्ट करते रहते हैं। क्या तिलक इतना महान है?''

प्रभसिमरन के सिलेक्शन से श्रीकांत को ऐतराज नहीं पूर्व चीफ सिलेक्टर ने रिंकू सिंह की वापसी पर भी हैरानी जताई है। श्रीकांत ने कहा, ''किसी को नहीं पता कि रिंकू सिंह फिर से कैसे वापस आ गए। इसमें एकमात्र अच्छा सिलेक्शन प्रभसिमरन सिंह का है। वह सच में जगह के हकदार हैं। उन्होंने रन बनाकर जगह हासिल की है। आपने प्रिंस यादव को इसलिए चुना गया क्योंकि वह आईपीएल में शानदार रही, जो सही है।'' गौरतलब है कि विकेटकीपर-बल्लेबाज प्रभसिमरन को संजू सैमसन की जगह टीम में शामिल किया गया। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सैमसन को टीम में शामिल नहीं करने की वजह नहीं बताई लेकिन वह उन छह खिलाड़ियों में शामिल हैं जो अभी इंग्लैंड में हैं और टीम में जगह नहीं बना पाए।