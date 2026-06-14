रोहित शर्मा ने रन आउट के बाद शुभमन गिल को क्या बोला था? कप्तान ने मैच के बाद किया खुलासा
अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा रन आउट हो गए थे। वे शुभमन गिल पर गुस्सा भी हुए थे, लेकिन गिल को उन्होंने रीप्ले देखने के बाद क्या बोला था? कप्तान ने मैच के बाद इसका खुलासा किया।
टीम इंडिया ने धर्मशाला में खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। कप्तान शुभमन गिल ने दमदार पारी खेली, जबकि गुरनूर बरार और हर्ष दुबे ने कमाल की गेंदबाजी की। इस मैच में रोहित शर्मा रन आउट हो गए थे, जो आउट होकर पवेलियन लौटते समय गुस्से में नजर आ रहे थे और अपनी साथी खिलाड़ी शुभमन गिल से खुश नहीं दिख रहे थे। हालांकि, जब रीप्ले उन्होंने देखा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। इसके बारे में मैच के बाद खुद शुभमन गिल ने खुलासा किया।
गिल ने यह भी माना कि रोहित शर्मा का रन आउट होना दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े भारतीय कप्तान लगभग गेंदबाज से टकरा गए थे, जो गेंद की ओर दौड़े और उन्हें पूर्व कप्तान की कॉल का जवाब देने से रोक दिया। 195 रनों की रन चेज में नाबाद 85 रनों की पारी खेलने वाले शुभमन गिल से जब पूछा गया कि रन आउट को लेकर रोहित शर्मा के साथ उनकी क्या बातचीत हुई? इस पर गिल ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "रोहित ने रीप्ले देखा और कहा कि रन आउट ठीक है।"
रोहित शर्मा इस मैच में थोड़ा संभलने और चोट के बावजूद अच्छे मूड में लौट ही रहे थे कि वे रन आउट हो गए। रोहित शर्मा ने ऑन साइड पर गेंद को टैप किया और एक रन के लिए दौड़ पड़े। गिल के सामने बॉलर आ गया। ऐसे में उन्होंने दौड़ना उचित नहीं समझा और रोहित को भी काफी मना किया। हालांकि, रोहित शर्मा तब तक करीब दूसरे छोर पर पहुंच गए थे। वे बाद में पीछे मुड़े और स्ट्राइक वाले एंड पर खुद को बचाने के लिए वापस दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वे रन आउट हो गए।
गिल ने की गुरबाज की तारीफ
बारिश की वजह से यह मैच 25-25 ओवर का हुआ, जिसमें 51 गेंदों में 102 रनों की पारी अफगानिस्तान के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज ने खेली। गुरबाज की तारीफ में गिल ने कहा, "यह एक तरह का T20 गेम था। हमने अच्छी शुरुआत की, लेकिन उन्होंने हमसे मैच छीन लिया। गुरबाज शानदार थे। आखिरी हाफ में हमने जिस तरह से बॉलिंग की, वह शानदार थी। विकेट (बल्लेबाजी के लिए) शानदार था। हमारे स्पिनरों के लिए ग्रिप थी, जब उन्होंने बॉलिंग की तो बॉल अच्छी तरह से आ रही थी।" सीरीज का दूसरा मुकाबला 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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