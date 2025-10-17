इनसाइड स्टोरी: रोहित शर्मा को कौन सी बात चुभी जो फिटनेस को लेकर हो गए जुनूनी?

संक्षेप: रोहित शर्मा अपने ट्रांसफॉर्मेशन से चौंका रहे हैं। उन्होंने करियर के आखिरी पड़ाव पर फिटनेस को लेकर इतनी गंभीरता क्यों दिखाई? अभिषेक नायर ने इसका खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि किस तरह हिटमैन को एक बात इतनी चुभ गई कि उन्होंने ठान लिया कि फिटनेस का स्तर ऐसा करना है कि कोई ट्रोल न कर सके।

इस साल चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत की दमदार जीत के हीरो और प्लेयर ऑफ द मैच रहे रोहित शर्मा उसके बाद पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते नजर आने वाले हैं। आईपीएल 2025 के बाद जब वह हर तरह के क्रिकेट से दूर थे, तब उन्होंने अपनी फिटनेस पर इतनी मेहनत की कि उन्हें नए अवतार में देखकर लोग चौंक जा रहे। आखिर उन्होंने करियर के आखिरी पड़ाव पर फिटनेस को लेकर इतनी गंभीरता क्यों दिखाई? टीम इंडिया के पूर्व कोच अभिषेक नायर ने इसका खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि किस तरह हिटमैन को एक बात इतनी चुभ गई कि उन्होंने ठान लिया कि फिटनेस का स्तर ऐसा करना है कि कोई ट्रोल न कर सके।

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम इंडिया की 3 वनडे मैच की सीरीज के पहले मुकाबले में 19 अक्टूबर को पर्थ में मेजबान टीम से भिड़ंत हैं। रोहित शर्मा अब कप्तान तो नहीं हैं लेकिन बतौर सलामी बल्लेबाज धमाल मचाने को तैयार हैं। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने अपनी फिटनेस पर काफी मेहनत की है और टीम इंडिया के पूर्व असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर के साथ मुंबई में कड़ी ट्रेनिंग की है। अब नायर ने स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत में हाल के दिनों में फिटनेस को लेकर रोहित शर्मा के जुनून की इनसाइड स्टोरी का खुलासा किया है।

नायर ने बताया कि एक बार रोहित शर्मा मुंबई एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे। तब पपराजी ने उनकी कुछ तस्वीरें उतारी थी। उन तस्वीरों के सामने आने के बाद कई लोगों ने उन्हें ट्रोल किया था। उनके वजन को लेकर टिप्पणियां की थी कि वह अच्छे शेप में नहीं दिखते, जैसा कि एक क्रिकेटर को दिखना चाहिए। ये ट्रोलिंग रोहित शर्मा को चुभ गई।

नायर ने बताया, ‘शुरुआत में हमने सोचा कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अभी 12 हफ्ते समय है। हमारी सोच यह थी कि कैसे कुछ अलग किया जाए। क्योंकि हमारे हाथ में समय था, इसलिए जो कुछ है उसे बरकरार रखने पर नहीं, बल्कि ग्रोथ पर फोकस था। शारीरिक बनावट को लेकर ग्रोथ, उनके मूवमेंट को लेकर ग्रोथ। वह खुद को कैसे देखते हैं, वह आईने में कैसे दिखते हैं और कैसे उन्हें अहसास हो कि वह और ज्यादा फिट हैं और फील्ड में तेजी से मूव कर सकते हैं, यहां तक कि बैट के साथ भी।’

अभिषेक नायर ने आगे बताया, 'तो हमारी सोच यह थी। करीब 12 हफ्ते बाद जब लोग उन्हें देखें तो फर्क महसूस हो। तब उनके वजन को लेकर बहुत बात की गई थी। एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए उनकी कुछ तस्वीरें आई थीं, इसलिए उन सभी चीजों को बदलना था। पहले से ज्यादा स्वस्थ, तेज और फिट होने के लिए बहुत सारी चीजें करनी थी और इस तरह ये यात्रा शुरू हुई।'