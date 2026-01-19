1983 के वर्ल्ड कप स्टार को किस बात से विराट कोहली पर आई दया? रविंद्र जडेजा पर हुए लाल

संक्षेप: भारत को पहली बार वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम के अहम सदस्य, पूर्व कप्तान और पूर्व मुख्य राष्ट्रीय चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत भारतीय टीम के प्रदर्शन से बहुत नाखुश हैं। उन्हें तो अब विराट कोहली पर दया आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने रविंद्र जडेजा को वनडे टीम में रखे जाने पर सवाल उठाया है।

भारत को पहली बार वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम के अहम सदस्य, पूर्व कप्तान और पूर्व मुख्य राष्ट्रीय चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत भारतीय टीम के प्रदर्शन से बहुत नाखुश हैं। न्यूजीलैंड की एक कम अनुभवी टीम, जिसके ज्यादातर सदस्यों के पास भारत दौरे का कोई पूर्व अनुभव नहीं था, ने भारत को उसी के घर में वनडे सीरीज में 2-1 से हरा दिया। पहली बार न्यूजीलैंड ने भारत में कोई वनडे सीरीज अपने नाम की। तीसरे और निर्णायक मैच में चेज मास्टर विराट कोहली ने शानदार शतक जड़ा लेकिन वो व्यर्थ गया। श्रीकांत को तो अब विराट कोहली पर दया आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने रविंद्र जडेजा को वनडे टीम में रखे जाने पर सवाल उठाया है। उन्होंने भारत की हार का ठीकरा जडेजा पर सिर पर फोड़ा है।

'रविंद्र जडेजा अब भी ODI क्यों खेल रहे?' श्रीकांत ने हैरानी जताई कि रविंद्र जडेजा का भारत की ओडीआई टीम में चुना जाना क्यों जारी है। स्टार ऑलराउंडर जडेजा लंबे समय से वनडे में बहुत लचर प्रदर्शन कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल गए पिछले 6 मैच में उन्होंने सिर्फ 1 विकेट हासिल किया है। बल्लेबाजी की बात करें तो इन 6 पारियों में उनके बल्ले से सिर्फ 99 रन ही निकले हैं। रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और निर्णायक मैच में अगर विराट कोहली को रविंद्र जडेजा का भी अच्छा साथ मिला होता तो तस्वीर कुछ अलग हो सकती थी।

श्रीकांत ने रविंद्र जडेजा के अतीत में दिए योगदान को सराहा लेकिन लंबे समय से उनके औसत से भी नीचे प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाए।

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ‘रविंद्र जडेजा 2023 के वर्ल्ड कप में साइलेंट किलर थे। ये सच है कि उनमें अब वो वाला उत्साह नहीं दिखता जो उस टूर्नामेंट के दौरान दिखा था।’

कोहली पर दया आती है: श्रीकांत रविंद्र जडेजा के टीम में बने रहने पर सवाल उठाते हुए श्रीकांत ने कहा कि उन्हें विराट कोहली पर दया आती है। वह आखिर कितने मैचों में स्कोर बनाते रहेंगे। पूर्व कप्तान ने कहा, 'मुझे विराट कोहली पर दया आती है। वह किने मैचों में स्कोर बनाएगा? अगर सिर्फ कोहली को ही स्कोर करना है तो इस तरह भारत कितने मैच जीत पाएगा?'

