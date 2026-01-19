Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़What made the 1983 World Cup star feel pity for Virat Kohli And why did he get angry at Ravindra Jadeja ind vs nz
1983 के वर्ल्ड कप स्टार को किस बात से विराट कोहली पर आई दया? रविंद्र जडेजा पर हुए लाल

1983 के वर्ल्ड कप स्टार को किस बात से विराट कोहली पर आई दया? रविंद्र जडेजा पर हुए लाल

संक्षेप:

भारत को पहली बार वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम के अहम सदस्य, पूर्व कप्तान और पूर्व मुख्य राष्ट्रीय चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत भारतीय टीम के प्रदर्शन से बहुत नाखुश हैं। उन्हें तो अब विराट कोहली पर दया आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने रविंद्र जडेजा को वनडे टीम में रखे जाने पर सवाल उठाया है। 

Jan 19, 2026 03:11 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत को पहली बार वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम के अहम सदस्य, पूर्व कप्तान और पूर्व मुख्य राष्ट्रीय चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत भारतीय टीम के प्रदर्शन से बहुत नाखुश हैं। न्यूजीलैंड की एक कम अनुभवी टीम, जिसके ज्यादातर सदस्यों के पास भारत दौरे का कोई पूर्व अनुभव नहीं था, ने भारत को उसी के घर में वनडे सीरीज में 2-1 से हरा दिया। पहली बार न्यूजीलैंड ने भारत में कोई वनडे सीरीज अपने नाम की। तीसरे और निर्णायक मैच में चेज मास्टर विराट कोहली ने शानदार शतक जड़ा लेकिन वो व्यर्थ गया। श्रीकांत को तो अब विराट कोहली पर दया आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने रविंद्र जडेजा को वनडे टीम में रखे जाने पर सवाल उठाया है। उन्होंने भारत की हार का ठीकरा जडेजा पर सिर पर फोड़ा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

'रविंद्र जडेजा अब भी ODI क्यों खेल रहे?'

श्रीकांत ने हैरानी जताई कि रविंद्र जडेजा का भारत की ओडीआई टीम में चुना जाना क्यों जारी है। स्टार ऑलराउंडर जडेजा लंबे समय से वनडे में बहुत लचर प्रदर्शन कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल गए पिछले 6 मैच में उन्होंने सिर्फ 1 विकेट हासिल किया है। बल्लेबाजी की बात करें तो इन 6 पारियों में उनके बल्ले से सिर्फ 99 रन ही निकले हैं। रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और निर्णायक मैच में अगर विराट कोहली को रविंद्र जडेजा का भी अच्छा साथ मिला होता तो तस्वीर कुछ अलग हो सकती थी।

ये भी पढ़ें:विराट कोहली किसी एक छवि में नहीं बंधे, इसीलिए वह महान; गावस्कर ने क्यों कहा?

श्रीकांत ने रविंद्र जडेजा के अतीत में दिए योगदान को सराहा लेकिन लंबे समय से उनके औसत से भी नीचे प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाए।

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ‘रविंद्र जडेजा 2023 के वर्ल्ड कप में साइलेंट किलर थे। ये सच है कि उनमें अब वो वाला उत्साह नहीं दिखता जो उस टूर्नामेंट के दौरान दिखा था।’

ये भी पढ़ें:विराट कोहली से युवा खिलाड़ियों को सीख लेने की जरूरत: सुनील गावस्कर

कोहली पर दया आती है: श्रीकांत

रविंद्र जडेजा के टीम में बने रहने पर सवाल उठाते हुए श्रीकांत ने कहा कि उन्हें विराट कोहली पर दया आती है। वह आखिर कितने मैचों में स्कोर बनाते रहेंगे। पूर्व कप्तान ने कहा, 'मुझे विराट कोहली पर दया आती है। वह किने मैचों में स्कोर बनाएगा? अगर सिर्फ कोहली को ही स्कोर करना है तो इस तरह भारत कितने मैच जीत पाएगा?'

विर

ये भी पढ़ें:विराट कोहली और रोहित शर्मा अब कब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते दिखेंगे?

श्रीकांत ने कहा, 'भारत मैच जीतने के लिए एक व्यक्ति पर निर्भर हो रहा है। साफ-साफ कहें तो न्यूजीलैंड की टीम में बहुत अच्छे गेंदबाज नहीं थे। लेकिन देखिए जायडेन लेनेक्स ने कैसे 10 ओवर फेंके, 42 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। फोल्क्स महंगे रहे लेकिन विकेट लिए। काइल जेमिसन ने शुभमन गिल को आउट करने के लिए खतरनाक गेंद फेंकी। क्रिस्टियन क्लार्क ने भी अच्छी गेंदबाजी की।'

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Virat Kohli Ravindra Jadeja India vs New Zealand
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |