हार कर भी न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल को किस बात पर गर्व? बोले- हमने दुनिया की नंबर 1 टीम को…

न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल को वड़ोदरा वनडे में मिली हार के बावजूद टीम के प्रयास पर गर्व है। उनका कहना है कि उनकी टीम ने दुनिया की नंबर-1 टीम को आखिरी ओवर तक टक्कर दी और उन पर दबाव बनाया।

Jan 12, 2026 05:40 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल को वड़ोदरा वनडे में भारत के खिलाफ मिली 4 विकेट से हार के बावजूद अपनी टीम पर गर्व है। उनका कहना है कि उन्हें गर्व इस बात का है कि वह दुनिया की नंबर-1 टीम को आखिरी ओवर तक टक्कर दे पाए। बता दें, न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए भारत के सामने 301 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर का पीछा टीम इंडिया ने 49वें ओवर में जाकर किया। यह मैच तो एक ओवर पहले खत्म हो जाता, अगर वॉशिंगटन सुंदर चोटिल ना होते तो। सुंदर चोटिल होने की वजह से विकेट के बीच ज्यादा रन नहीं दौड़ पा रहे थे।

माइकल ब्रेसवेल ने मैच के बाद कहा, "हमें अपने प्रयास पर गर्व हो सकता है। हमने दुनिया की नंबर 1 टीम को आखिरी ओवर तक टक्कर दी और उन पर दबाव बनाया, जो हमेशा अच्छा लगता है। बेशक, कुछ ऐसे एरिया हैं जिन्हें हम ठीक करना चाहेंगे, और अगर हम 20 या 30 रन और बना लेते - यानी 320 या 330 के करीब - तो मैच बिल्कुल अलग हो सकता था।

काश वह (जेमिसन) चोट से उबरने के बाद 15 ओवर फेंक पाते, उन्हें आज जिस तरह से बॉलिंग करते देखा, वह हमारे लिए एक बड़ी पॉजिटिव बात थी। मुझे लगा कि हमारे बैटिंग ग्रुप ने काफी अनुभव और धैर्य दिखाया, वह (मिशेल) लंबे समय से ऐसा कर रहे हैं, अगर हमने आखिरी में कुछ और रन बनाए होते, तो हम मैच को सच में दिलचस्प बना सकते थे।

हम मैच बदलने वाले पलों को बनाने के बारे में बहुत बात करते हैं, और हालांकि हमने आज कुछ चीजें अच्छी कीं, लेकिन एक या दो मौके ऐसे थे जिन पर हम पीछे मुड़कर देखेंगे। भारत में लाइट्स में खेलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन हमने अपने लिए बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड तय किए हैं और हम उन्हें हासिल करने की कोशिश करते रहेंगे।"

न्यूजीलैंड के खिलाफ इस रनचेज में चेजमास्टर विराट कोहली शतक से चूक गए। वह 93 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। वहीं शुभमन गिल ने 56, श्रेयस अय्यर ने 49 और केएल राहुल ने 29 रनों की नाबाद पारी खेली।

