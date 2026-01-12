Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़What is Virat Kohlis record in successful run chases of 300+ in odi statistics will show you why hes called King
300+ के सफल रन चेस में कैसा है विराट कोहली का रिकॉर्ड? आंकड़े देख समझ जाएंगे क्यों कहा जाता है 'किंग'

300+ के सफल रन चेस में कैसा है विराट कोहली का रिकॉर्ड? आंकड़े देख समझ जाएंगे क्यों कहा जाता है 'किंग'

संक्षेप:

विराट कोहली ने कुल 300 प्लस के सफल रन चेज में कुल 12 पारियां खेली हैं, जिनमें कमाल का प्रदर्शन किया है। आंकड़ों को देखते हुए यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इन 12 मौकों पर किंग कोहली के शानदार प्रदर्शन के कारण ही टीम 300 प्लस का स्कोर चेज करने में सफल रही है। 

Jan 12, 2026 02:34 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रविवार (11 जनवरी) को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने शानदार 93 रन बनाए। वे शतक लगाने से जरूर चूक गए लेकिन टीम की जीत में किंग कोहली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दाएं हाथ के बल्लेबाज के शानदार 93 रनों की मदद से भारत ने न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए 301 रनों के लक्ष्य को 49 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इस शानदार रन चेज के बाद विराट कोहली के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वनडे क्रिकेट में भारत ने कीर्तिमान स्थापित किया है। वह इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बार 300 प्लस का टारगेट चेस करने वाली टीम है। भारत ने अब तक कुल 20 बार 300 प्लस का स्कोर वनडे क्रिकेट में चेज किया था। खास बात यह है कि इन 20 मौकों में 12 बार टीम ने बड़ा सफल रन चेज तब किया है, जब विराट कोहली टीम का हिस्सा रहे हैं।

विराट कोहली ने कुल 300 प्लस के सफल रन चेज में कुल 12 पारियां खेली हैं, जिनमें कमाल का प्रदर्शन किया है। आंकड़ों को देखते हुए यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इन 12 मौकों पर किंग कोहली के शानदार प्रदर्शन के कारण ही टीम 300 प्लस का स्कोर चेज करने में सफल रही है। 300 प्लस के सफल रन चेज में विराट कोहली ने 12 पारियों में 871 गेंदों में 1071 रन बनाए हैं। इस दौरान कोहली का स्ट्राइक रेट बेहद शानदार है। उन्होंने 125.25 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। इतना ही नहीं, उनका औसत भी कमाल का है। 300 प्लस से अधिक के रन चेज में विराट कोहली ने 122.22 की औसत से रन बनाए हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक है। किंग कोहली ने इस दौरान 2 अर्धशतक और 7 शतक जड़े हैं, जो उनकी चेस मास्टर की संज्ञा को सही साबित करते हैं।

मैच की बात करें तो पहले वनडे मैच में विराट कोहली शतक से जरूर चूके, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने 8 चौकों और 1 छक्के की मदद से 102 की स्ट्राइक रेट के साथ 91 गेंदों में 93 रनों की पारी खेली। कप्तान शुभमन गिल ने भी अर्धशतकीय पारी खेली, जबकि श्रेयस अय्यर अर्धशतक से चूक गए। लोकेश राहुल ने अंत में शानदार फिनिशिंग टच दिए और खुद को एक फिनिशर के रूप में मजबूती से स्थापित किया। उधर न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों ने शानदार बैटिंग की, जबकि अंत में डैरिल मिचेल का धमाल देखने को मिला।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
Cricket News
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |