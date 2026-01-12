300+ के सफल रन चेस में कैसा है विराट कोहली का रिकॉर्ड? आंकड़े देख समझ जाएंगे क्यों कहा जाता है 'किंग'
विराट कोहली ने कुल 300 प्लस के सफल रन चेज में कुल 12 पारियां खेली हैं, जिनमें कमाल का प्रदर्शन किया है। आंकड़ों को देखते हुए यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इन 12 मौकों पर किंग कोहली के शानदार प्रदर्शन के कारण ही टीम 300 प्लस का स्कोर चेज करने में सफल रही है।
रविवार (11 जनवरी) को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने शानदार 93 रन बनाए। वे शतक लगाने से जरूर चूक गए लेकिन टीम की जीत में किंग कोहली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दाएं हाथ के बल्लेबाज के शानदार 93 रनों की मदद से भारत ने न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए 301 रनों के लक्ष्य को 49 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इस शानदार रन चेज के बाद विराट कोहली के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है।
वनडे क्रिकेट में भारत ने कीर्तिमान स्थापित किया है। वह इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बार 300 प्लस का टारगेट चेस करने वाली टीम है। भारत ने अब तक कुल 20 बार 300 प्लस का स्कोर वनडे क्रिकेट में चेज किया था। खास बात यह है कि इन 20 मौकों में 12 बार टीम ने बड़ा सफल रन चेज तब किया है, जब विराट कोहली टीम का हिस्सा रहे हैं।
विराट कोहली ने कुल 300 प्लस के सफल रन चेज में कुल 12 पारियां खेली हैं, जिनमें कमाल का प्रदर्शन किया है। आंकड़ों को देखते हुए यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इन 12 मौकों पर किंग कोहली के शानदार प्रदर्शन के कारण ही टीम 300 प्लस का स्कोर चेज करने में सफल रही है। 300 प्लस के सफल रन चेज में विराट कोहली ने 12 पारियों में 871 गेंदों में 1071 रन बनाए हैं। इस दौरान कोहली का स्ट्राइक रेट बेहद शानदार है। उन्होंने 125.25 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। इतना ही नहीं, उनका औसत भी कमाल का है। 300 प्लस से अधिक के रन चेज में विराट कोहली ने 122.22 की औसत से रन बनाए हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक है। किंग कोहली ने इस दौरान 2 अर्धशतक और 7 शतक जड़े हैं, जो उनकी चेस मास्टर की संज्ञा को सही साबित करते हैं।
मैच की बात करें तो पहले वनडे मैच में विराट कोहली शतक से जरूर चूके, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने 8 चौकों और 1 छक्के की मदद से 102 की स्ट्राइक रेट के साथ 91 गेंदों में 93 रनों की पारी खेली। कप्तान शुभमन गिल ने भी अर्धशतकीय पारी खेली, जबकि श्रेयस अय्यर अर्धशतक से चूक गए। लोकेश राहुल ने अंत में शानदार फिनिशिंग टच दिए और खुद को एक फिनिशर के रूप में मजबूती से स्थापित किया। उधर न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों ने शानदार बैटिंग की, जबकि अंत में डैरिल मिचेल का धमाल देखने को मिला।