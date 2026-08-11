कितनी है वैभव सूर्यवंशी की कुल संपत्ति? इन पांच ब्रांड्स का करते हैं एंडोर्समेंट
15 वर्ष की उम्र में देश दुनिया में अपनी पहचान बना लेने वाले वैभव सूर्यवंशी किन ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं और उनकी कुल संपत्ति कितनी है, आपको बताते हैं।
भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने बहुत कम उम्र में अपनी प्रतिभा का परिचय पूरी दुनिया को दिया है। उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से वर्ल्ड वाइड एक खास पहचान बनाई है। वैभव के मौजूदा समय में लाखों की संख्या में फैंस हैं। अब उन्हें एक स्टार की तरह देखा जा रहा है। ऐसे में कई लोग जानना चाहते हैं कि इतनी कम उम्र में इतने बड़े स्टार बनने के बाद कौन-कौन- कौन सी कंपनियां या ब्रांड उन्हें स्पॉसर करते हैं। ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
सरीन स्पोर्ट्स और कॉम्प्लान
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वैभव सूर्यवंशी को अभी तक किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के साथ कोई बड़ा एंडोर्समेंट डील नहीं मिला है। हालांकि, खबरों की मानें तो उनका सरीन स्पोर्ट्स के साथ लगभग 50 लाख रुपये सालाना का इक्विपमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। एसएस ने बाजार में 'वैभव सूर्यवंशी एडिशन' के विशेष बल्ले भी लॉन्च किए हैं। सूर्यवंशी 2026 की शुरुआत में कॉम्प्लान के 'थोड़ा प्लान, थोड़ा कॉम्प्लान' अभियान का चेहरा बने। राजस्थान रॉयल्स के साथ आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद सूर्यवंशी ने अपनी एंडोर्समेंट फीस बढ़ा दी है। खबरों के अनुसार, अब उनकी व्यावसायिक कीमत प्रति डील 1 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।
गूगल पे के यूथ सेंट्रिक कैंपेन में आते हैं नजर, कुल संपत्ति इतनी
सूर्यवंशी गूगल पे के यूथ सेंट्रिक कैंपेन में भी नजर आते हैं, जहां उन्हें अपने माता-पिता के बैंक खाते से जुड़े यूपीआई का उपयोग करते हुए दिखाया गया है। यह अभियान टीन एजर्स के बीच सुरक्षित और जिम्मेदार धन प्रबंधन को बढ़ावा देता है। उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने उनकी आर्थिक स्थिति को भी मज़बूत किया है। 15 वर्षीय इस वंडर बॉय की कुल संपत्ति 7-10 करोड़ रुपये आंकी गई है। माना जाता है कि आईपीएल से मिलने वाला वेतन, मैच फीस, घरेलू क्रिकेट से होने वाली कमाई और ब्रांड एंडोर्समेंट का बढ़ता पोर्टफोलियो उनकी आय के मुख्य स्रोत हैं।
रेड बुल के अलावा झारखंड सरकार ने भी दिखाया भरोसा
आईपीएल 2026 के दौरान सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स के अपने साथी खिलाड़ी ध्रुव जुरेल के साथ रेड बुल चैलेंज में हिस्सा लिया, जिसमें उन्हें 30 गेंदों में 60 रन बनाने थे। इस तरह के ब्रांड अपीयरेंस पेड कमर्शियल एंगेजमेंट का हिस्सा होते हैं। लेकिन सूर्यवंशी अभी किशोर हैं, इसलिए उनका परिवार उनके करियर के इस पड़ाव पर बहुत ज्यादा एंडोर्समेंट से बचना चाहता है। फिर भी, इस युवा स्टार के लिए कमर्शियल संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। मई 2026 में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की कि राज्य वैभव सूर्यवंशी को ब्रांड एंबेसडर नियुक्त करेगा, जिसका उद्देश्य युवाओं को सक्रिय, फिट और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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