क्या है उस्मान तारिक के अनोखे बॉलिंग एक्शन के पीछे की मिस्ट्री? PAK गेंदबाज ने खुद किया खुलासा

Feb 21, 2026 07:49 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
उस्मान तारिक के अनोखे बॉलिंग एक्शन के पीछे की मिस्ट्री क्या है? इस बात का खुलासा खुद पाकिस्तान के इस स्पिनर ने कर दिया है। पाकिस्तान का ये स्पिनर कुछ ही मैच खेलकर फेमस हो चुका है, जो साइड ऑन एक्शन से गेंदबाजी करता है।

पाकिस्तान की टीम के स्पिनर उस्मान तारिक इस समय खूब चर्चा में हैं। इसके पीछे का कारण है उनका बॉलिंग एक्शन जो सभी स्पिनरों से अलग है। वे साइड आर्म एक्शन से गेंदबाजी करते हैं, जो कि पहले भी कई गेंदबाज कर चुके हैं। उस्मान तारिक के एक्शन में अलग बात ये है कि वे अपने हाथ को थोड़े समय के लिए रोककर रखते हैं। आईसीसी से दो बार उनको क्लियरेंस भी मिला है। अब उन्होंने बताया है कि इसके पीछे की मिस्ट्री आखिर क्या है? पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 के मैच से पहले उन्होंने इसका खुलासा किया है।

उस्मान तारिक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर 8 मैच से पहले कहा, "मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे सभी लेजेंड्स और आप लोगों (कमेंटेटर्स) से इतनी हाइप और तारीफ मिलेगी। मैं सच में हर पल का मजा ले रहा हूं और अपनी परफॉर्मेंस का भी। मैं कुछ और एनर्जी और एक्साइटमेंट लाने का इंतजार कर रहा हूं। सच कहूं तो, छह या सात साल पहले मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था। मुझे नहीं लगता कि मैं आज जितना तैयार होता। इसलिए मुझे नहीं पता कि उस समय मेरा रिस्पॉन्स क्या होता।"

अपने अनोखे बॉलिंग एक्शन पर उस्मान तारिक ने कहा, "हां, यह एक्शन भी शुरू से ही डेवलप हुआ था जब मैं टेनिस बॉल से बॉलिंग करता था। अगर आप स्लो मोशन में मेरा एक्शन देखेंगे, तो आप देखेंगे कि टाइमिंग अभी भी है, लेकिन मैं धीरे-धीरे मूव कर रहा हूं। मैं बस अपने बॉलिंग एक्शन के फ्रैक्शन्स को तोड़ने की कोशिश करता हूं। यह मेरे लिए ऐसे ही काम कर रहा है। यह शुरू से ही है और यह मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है।"

वहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच को लेकर तारिक बोले, "हमारे पास एक प्लान है और हम उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। अगर विकेट में स्पिनर्स के लिए कुछ है, तो यह निश्चित रूप से हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने में हमारी मदद करेगा। यह एक और गेम है और हम सच में इसे जीतने पर फोकस कर रहे हैं। इस राउंड का पहला गेम जीतना एक अच्छी शुरुआत होगी। हां, बिल्कुल (हेडबैंड की बात कर रहे हैं)। कभी-कभी बाल मेरी आँखों के सामने आ जाते हैं और मेरा ध्यान भटकाते हैं, इसलिए मैं हेडबैंड पहनता हूं और क्योंकि इसकी इतनी तारीफ़ हुई है, तो मैं अब इसे पहनना चाहता हूँ, छोटे बालों के साथ भी।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट


ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें
