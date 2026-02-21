क्या है उस्मान तारिक के अनोखे बॉलिंग एक्शन के पीछे की मिस्ट्री? PAK गेंदबाज ने खुद किया खुलासा
उस्मान तारिक के अनोखे बॉलिंग एक्शन के पीछे की मिस्ट्री क्या है? इस बात का खुलासा खुद पाकिस्तान के इस स्पिनर ने कर दिया है। पाकिस्तान का ये स्पिनर कुछ ही मैच खेलकर फेमस हो चुका है, जो साइड ऑन एक्शन से गेंदबाजी करता है।
पाकिस्तान की टीम के स्पिनर उस्मान तारिक इस समय खूब चर्चा में हैं। इसके पीछे का कारण है उनका बॉलिंग एक्शन जो सभी स्पिनरों से अलग है। वे साइड आर्म एक्शन से गेंदबाजी करते हैं, जो कि पहले भी कई गेंदबाज कर चुके हैं। उस्मान तारिक के एक्शन में अलग बात ये है कि वे अपने हाथ को थोड़े समय के लिए रोककर रखते हैं। आईसीसी से दो बार उनको क्लियरेंस भी मिला है। अब उन्होंने बताया है कि इसके पीछे की मिस्ट्री आखिर क्या है? पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 के मैच से पहले उन्होंने इसका खुलासा किया है।
उस्मान तारिक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर 8 मैच से पहले कहा, "मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे सभी लेजेंड्स और आप लोगों (कमेंटेटर्स) से इतनी हाइप और तारीफ मिलेगी। मैं सच में हर पल का मजा ले रहा हूं और अपनी परफॉर्मेंस का भी। मैं कुछ और एनर्जी और एक्साइटमेंट लाने का इंतजार कर रहा हूं। सच कहूं तो, छह या सात साल पहले मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था। मुझे नहीं लगता कि मैं आज जितना तैयार होता। इसलिए मुझे नहीं पता कि उस समय मेरा रिस्पॉन्स क्या होता।"
अपने अनोखे बॉलिंग एक्शन पर उस्मान तारिक ने कहा, "हां, यह एक्शन भी शुरू से ही डेवलप हुआ था जब मैं टेनिस बॉल से बॉलिंग करता था। अगर आप स्लो मोशन में मेरा एक्शन देखेंगे, तो आप देखेंगे कि टाइमिंग अभी भी है, लेकिन मैं धीरे-धीरे मूव कर रहा हूं। मैं बस अपने बॉलिंग एक्शन के फ्रैक्शन्स को तोड़ने की कोशिश करता हूं। यह मेरे लिए ऐसे ही काम कर रहा है। यह शुरू से ही है और यह मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है।"
वहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच को लेकर तारिक बोले, "हमारे पास एक प्लान है और हम उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। अगर विकेट में स्पिनर्स के लिए कुछ है, तो यह निश्चित रूप से हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने में हमारी मदद करेगा। यह एक और गेम है और हम सच में इसे जीतने पर फोकस कर रहे हैं। इस राउंड का पहला गेम जीतना एक अच्छी शुरुआत होगी। हां, बिल्कुल (हेडबैंड की बात कर रहे हैं)। कभी-कभी बाल मेरी आँखों के सामने आ जाते हैं और मेरा ध्यान भटकाते हैं, इसलिए मैं हेडबैंड पहनता हूं और क्योंकि इसकी इतनी तारीफ़ हुई है, तो मैं अब इसे पहनना चाहता हूँ, छोटे बालों के साथ भी।"
