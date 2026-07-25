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वैभव सूर्यवंशी को लेकर क्या है टीम इंडिया का लॉन्ग टर्म प्लान? कोच ने उठाया पर्दा

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वैभव सूर्यवंशी ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर 15 साल की उम्र में खूब नाम कमाया है, मगर टीम इंडिया लॉन्ग टर्म में उनसे बॉलिंग में भी कुछ ना कुछ चाहती है। कोच ने उनके फ्यूचर प्लान को लेकर बात की है।

Vaibhav Sooryavanshi
वैभव सूर्यवंशी

15 साल के वैभव सूर्यवंशी अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दम पर इंटरनेशनल क्रिकेट में कोहराम मचा रहे हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में उन्होंने 18 गेंदों पर फिफ्टी जड़ी। इसी के साथ वह इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी फॉर्मेट में अर्धशतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। वैभव की उम्र अभी काफी कम है और वह भारत के लिए लंबे समय तक खेल सकते हैं, ऐसे में कोच बैटिंग के साथ उनकी बॉलिंग पर भी काम करना चाहते हैं। वैभव सूर्यवंशी से बॉलिंग कराना टीम इंडिया के फ्यूचर प्लान का हिस्सा है।

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'वैभव सूर्यवंशी की बॉलिंग पर करेंगे फोकस'

भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच सुनील जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “मुझे लगता है कि सबसे पहले, उसकी बैटिंग पर फोकस करना चाहिए। वह शानदार रहा है और मुझे खुशी है कि उसने अच्छा किया है। यह उसके लिए एक अच्छा मौका है। उसने यहां U19 वर्ल्ड कप फाइनल में अच्छा परफॉर्म किया था। कल भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा था।”

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भारत के पूर्व स्पिनर ने यह भी बताया कि सूर्यवंशी की बॉलिंग लॉन्ग-टर्म प्लान का हिस्सा है। उन्होंने कहा, “वैभव अपनी बैटिंग को लेकर बहुत कम्फर्टेबल रहा है। जब भी हमें उसकी बॉलिंग में समय मिलेगा, मैं CoE में उसके साथ काम करूंगा। जब भी हम उसे अच्छी बॉलिंग करते हुए देखेंगे, हम निश्चित रूप से और जल्दी से उस पर फोकस करेंगे।”

वैभव सूर्यवंशी के अलावा इन पर भी नजरें

जब जोशी से पूछा गया कि अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और वैभव सूर्यवंशी को भविष्य में कामचलाऊ गेंदबाज के रूप में इस्तेमाल करने की योजना है तो उन्होंने कहा, ''तीनों अच्छे गेंदबाज और ऑलराउंडर हैं। अभिषेक ने अपनी गेंदबाजी में काफी सुधार किया है। कोच हमेशा चाहते हैं कि वह हर बार और बेहतर हों। हर्ष दुबे ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। ''

उन्होंने कहा, ''तिलक वर्मा भी हमारे लिए एक अतिरिक्त गेंदबाजी विकल्प हैं। हम उनसे इस बात पर चर्चा करते हैं कि ज्यादा रन नहीं दें और अधिक डॉट गेंदें डालें। ''

सूर्यांश शेडगे से हैं उम्मीदें

जोशी ने कहा कि हरफनमौला खिलाड़ी सूर्यांश शेडगे प्रतिभाशाली हैं और उन्हें टीम में अपनी जगह मजबूत करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा, ''सूर्यांश भारतीय टीम में अपनी जगह बना रहे हैं। हार्दिक पंड्या ने अपनी जगह बनाई है। शिवम दुबे ने भी बनाई है। सूर्यांश उभरती हुई प्रतिभा हैं और हमें उनके साथ निरंतर बने रहना होगा। ''

इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे दूसरा टी20 आज 25 जुलाई को खेला जाना है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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