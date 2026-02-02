भारत से हारने के बावूजद पाकिस्तानी कप्तान को किस बात का गर्व? कहा- हमने प्लान बदला, क्योंकि…

संक्षेप: पाकिस्तान अंडर-19 टीम के कप्तान फरहान यूसुफ ने भारत के खिलाफ हार के बावजूद अपने खिलाड़ियों की तारीफ की। भारत ने पाकिस्तान को हराकर अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई।

भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 58 रनों से धूल चटाकर सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया है। भारत ने आखिरी सुपर सिक्स मैच में 49.5 ओवर में 252 रन बनाए। भारत ने पावरप्ले में 47 रन पर वैभव सूर्यवंशी (30), एरोन जॉर्ज (16) और कप्तान आयुष म्हात्रे (0) के विकेट गंवाने के बाद चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। जवाब में पाकिस्तान टीम 46.2 ओवर में 194 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान को भारत से बेहतर नेट रनरेट हासिल कर सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए 33.3 ओवर में टारगेट हासिल करना था लेकिन टीम ने बैटिंग के दौरान इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। पाकिस्तान का 33.3 ओवर में स्कोर चार विकेट पर 167 रन था। हालांकि, भारत से हारने के बावजूद पाकिस्तान अंडर-19 टीम के कप्तान फरहान यूसुफ को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है।

'मिडिल ओवरों में अच्छी गेंदबाजी नहीं की' यूसुफ ने कहा कि बुलावायो के मैदान पर पाकिस्तान का प्लान शुरू में सेमीफाइनल में एंट्री का था लेकिन विकेट गिरने के कारण फोकस जीत पर शिफ्ट कर दिया। यूसुफ ने भारत के हाथों करारी हार के बाद कहा, ''शुरुआत में हमने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। हमने शुरू में ही तीन विकेट चटका दिए। लेकिन बीच में थोड़ा प्लान बदल गया। गेंदबाजों ने मिडिल ओवरों में उतने अच्छी गेंदबाजी नहीं की। इसलिए बड़ा स्कार बना।'' पाकिस्तानी कप्तान ने आखिर में रन लुटाने पर कहा, ''सेट बल्लेबाज क्रीज पर था। एक और फील्डर सर्कल में आ गया, जिससे सभी गेंदबाजों को मुश्किल हुई। मुझे पता है कि यह बहुत निराशाजनक है। हम भविष्य में बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि, मुझे अपने खिलाड़ियों पर गर्व है।''

‘हमने सेमीफाइनल में प्लान बदला, क्योंकि…’ पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी थी। जब यूसुफ से टारगेट चेज करने के फैसले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ''हमारा पहला प्लान जीतना और सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करना था। लेकिन कुछ विकेट गंवाने के बाद प्लान पूरी तरह से बदल गया। हम सिर्फ मैच जीतने पर फोकस करने लगे मगर बदकिस्मती से दूसरी पारी में पिच मुश्किल थी। रिजल्ट मायने नहीं रखता। मुझे अपने लड़कों पर वाकई गर्व है, खासकर फील्डिंग यूनिट और गेंदबाजी यूनिट पर।'' बता दें कि पिच से स्पिनरों को मदद मिलनी। ऐसे में बांए हाथ के स्पिनर खिलान पटेल (9.2 ओवर में 35 रन देकर तीन विकेट) और कप्तान म्हात्रे (8 ओवर में 23 रन देकर तीन विकेट) ने भी मिडिल ओवरों में रन गति को पूरी तरह बांधे रखा।