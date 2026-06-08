IND Vs AFG टेस्ट खत्म, अब खेले जाएंगे 3 वनडे मैच, जानिए डेट और टाइम, कहां देख सकेंगे LIVE?
भारत इस एकमात्र टेस्ट मैच के बाद अब अफगानिस्तान के साथ भारतीय सरजमीं पर ही तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेगा। ये मैच कब खेले जाएंगे, इनकी टाइमिंग क्या है और कहां पर लाइव देखा जा सकेगा, जानिए।
भारत और अफगानिस्तान के बीच मुल्लनपुर, न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 6 जून से खेले गए टेस्ट मैच का आज 8 जून को मैच के तीसरे दिन ही परिणाम निकल गया। भारत ने इस मैच को पारी और 300 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। इस जीत में डेब्यू कर रहे मानव सुधार ने अहम भूमिका निभाई। पहली पारी में उन्होंने 6 विकेट निकाले वहीं, दूसरी पारी में 1 विकेट लिया और पूरे मैच में कुल 7 विकेट लेने के अलावा एक उपयोगी पारी भी खेली।
टेस्ट मैच की समाप्ति के बाद अब दर्शकों के मन में सवाल होगा कि भारत का अगला मुकाबला कब से और कहां खेला जाएगा। तो आपको बता दें कि भारत इस एकमात्र टेस्ट मैच के बाद अब अफगानिस्तान के साथ भारतीय सरजमीं पर ही तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेगा। इन मुकाबलों के लिए स्टार क्रिकेटर विराट कोहली को चोटिल होने के कारण बाहर कर दिया गया है, जबकि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या खेलते हुए दिख सकते हैं।
भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे मैच कब खेले जाएंगे?
भारत और अफगानिस्तान के बीच सीरीज का पहला वनडे मैच 13 जून को खेला जाएगा। यह मैच हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एशोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा मुकाबला अदब के शहर लखनऊ में 17 जून को खेला जाएगा। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी, इकाना स्टेडियम में यह मैच भी डेढ़ बजे से शुरू होगा। सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा। चेपॉक स्टेडियम में यह मैच तय समय दोपहर 1:30 से होगा।
किन चैनलों पर देखा जा सकेगा IND VS AFG ODI मैच?
बता दें कि टेस्ट मैच की तरह वनडे मैच भी स्टार स्पोर्ट्स पर प्रसारित होंगे। डिजिटल लाइव स्ट्रीमिंग जिओहॉटस्टार पर की जाएगी। मैच भारतीय समय के अनुसार 1:30 से शुरू होंगे। टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान 1 बजे मैदान पर होंगे।
भारत और अफगानिस्तान का स्क्वॉड
भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़ और हर्ष दुबे।
अफगानिस्तानी टीम: हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, रहमत शाह, इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, नांग्याल खारोताई, एएम गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी, फरीद मलिक, बिलाल सामी
रिजर्व पूल: कैस अहमद, सलीम सफी, बशीर अहमद।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।