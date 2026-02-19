ये अच्छा सिरदर्द है; सूर्यकुमार यादव किस चीज से हैं परेशान? NED पर जीत के बाद किया खुलासा

सूर्यकुमार यादव ने नीदरलैंड्स के खिलाफ जीत के बाद कहा कि कई बार बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शन होना अच्छा सिरदर्द होता है। भारत इस वर्ल्ड कप में अभी तक 12 गेंदबाजों का इस्तेमाल कर चुका है।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत अभी तक 12 गेंदबाजों का इस्तेमाल कर चुका है। यह किसी एक टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया द्वारा इस्तेमाल किए गए सबसे ज्यादा गेंदबाज है। इससे पहले भारत ने 2009 टी20 वर्ल्ड कप के दौरान 11 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था। जब नीदरलैंड्स के खिलाफ जीत के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से इतने सारे बॉलिंग ऑप्शन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे ‘अच्छा सिरदर्द’ बताया। बता दें, इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए नीदरलैंड्स के सामने 194 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर का पीछा करते हुए नीदरलैंड्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में 176 रन ही बना पाई।

सूर्यकुमार यादव ने नीदरलैंड्स के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद कहा, "हां, जाहिर है, मुझे लगता है कि हम पहले बैटिंग करना चाहते थे। हमने 190 रन बनाए और फिर बाहर आते समय, थोड़ी ओस थी, बॉलर्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन कुल मिलाकर, दिन के आखिर में, बहुत खुश हूं।

(पहले बैटिंग करके और ओस के साथ खुश?) बिल्कुल, मेरा मतलब है, हम अगले दिन भी ऐसी ही सिचुएशन में हो सकते हैं। हमारी शुरुआत धीमी हो सकती है, लेकिन सभी बैट्समैन के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि जिम्मेदारी क्या है, बीच के ओवरों में विकेट कैसा खेल रहा है। और फिर, बाद में, हमारे पास हार्दिक, शिवम, रिंकू, अक्षर या वॉशी, किसी के भी साथ गेम को अच्छे से खत्म करने के लिए काफी फायरपावर है।

(दुबे के बारे में) मुझे लगता है कि यह होना ही था। न्यूजीलैंड के खिलाफ, जब वह विजाग में खेले, तो उन्होंने एक और शानदार पारी खेली। वह गेम में मैन ऑफ द मैच लेना चाहते थे, लेकिन इसे खत्म नहीं कर सके। लेकिन आज, मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने बीच के ओवरों में बैटिंग की, उसने सभी पर से प्रेशर हटा दिया, और इसे आगे ले गए। इस विकेट पर 190, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा स्कोर था।

(सभी बॉक्स टिक किए?) मेरा मतलब है, आप कह सकते हैं कि हमने लगभग सभी बॉक्स टिक किए हैं, लेकिन अगर आप जीतते भी हैं, तो आप इससे कुछ सीखते हैं। और हमने कुछ एरिया सीखे हैं। हम कमरों में वापस जाएंगे, कल छुट्टी लेंगे, और उस पर बात करेंगे।

(इतने सारे बॉलिंग ऑप्शन पर) कभी-कभी यह एक अच्छा सिरदर्द होता है। मेरे पास बीच में कितने बॉलर हैं? अभिषेक शर्मा आ रहे हैं, फिर हार्दिक, दुबे। तो मेरे पास बीच में बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो भी हो, किसी भी दिन, विकेट की जो भी मांग हो, मुझे लगता है कि वे कुछ ओवर करके मदद कर सकते हैं।