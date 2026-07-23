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वैभव सूर्यवंशी जब आखिरी बार हरारे में खेले थे तो क्या हुआ था? 175 रनों की धुआंधार पारी के साथ उड़ाया था गर्दा

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे टी20 सीरीज का आगाज आज से होने जा रहा है। हर किसी की नजरें एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी पर होगी। वैभव सूर्यवंशी जब आखिरी बार हरारे में खेले थे टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनी थी।

वैभव सूर्यवंशी जब आखिरी बार हरारे में खेले थे तो क्या हुआ था? 175 रनों की धुआंधार पारी के साथ उड़ाया था गर्दा

इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे तीन मैच की टी20 सीरीज का आगाज आज यानी गुरुवार, 23 जुलाई से होने जा रहा है। सीरीज का पहला मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाना है। इस सीरीज के दौरान हर किसी की नजरें एक बार फिर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर रहने वाली है। वैभव की डेब्यू सीरीज तो कुछ खास नहीं रही। इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें भारत के लिए टी20 डेब्यू करने का मौका मिला। उन्होंने उस सीरीज में तीन मैच खेले। तीनों मुकाबलों में उन्होंने ताबड़तोड़ शुरुआत की, मगर वह ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं पाए। तीन मैचों में उन्होंने 10 गेंदों में 14 रन, 5 गेंदों में 13 रन, 10 गेंदों में 15 रन रन बनाए। हालांकि इंग्लैंड दौरे को भुलाकर अब वैभव सूर्यवंशी की नजरें जिम्बाब्वे में नई शुरुआत करने पर होगी।

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वैभव सूर्यवंशी आखिरी बार जिम्बाब्वे में खेले थे तो क्या हुआ था?

वैभव सूर्यवंशी भारतीय सीनियर टीम के साथ पहली बार जिम्बाब्वे दौरे पर आए हैं, मगर यहां वह पहले भी क्रिकेट खेल चुके हैं। जी हां, पिछला अंडर-19 वनडे वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे और नामीबिया में ही खेला गया था। वैभव सूर्यवंशी ने यहां अपने बल्ले से खूब तबाही मचाई थी। फाइनल में तो उन्होंने कोहराम ही मचा दिया था। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने ऐसी धुआंधार पारी खेली थी जिसे आज भी याद किया जाता है। उनकी इस पारी के दम पर भारत एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बना था।

हरारे में अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला खेला गया था।

अफगानिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में 311 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने 33 गेंदों पर 68 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। इस दौरान उन्होंने 9 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। उनका स्ट्राइक रेट 200 से भी अधिक का था।

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सेमीफाइनल में रह गई शतक की कसर उन्होंने फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ पूरी की। भारत ने खिताबी मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए 411 रन बोर्ड पर लगाए, जिसमें 175 रन तो वैभव सूर्यवंशी के थे।

जी हां, वैभव ने उस मैच में 80 गेंदों का सामना करते हुए 15 चौके और इतने ही गगनचुंबी छक्के लगाए थे। उन्होंने पहली पारी में ही ऐसी कमाल की बल्लेबाजी कर भारत की जीत तय कर दी थी। इंग्लैंड 311 रनों पर ऑलआउट हो गया था और भारत ने 100 रनों से मैच जीतकर खिताब पर कब्जा जमाया था।

वैभव सूर्यवंशी को आज भी याद है वो पारी

जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले उन्होंने बीसीसीआई द्वारा जारी की गई वीडियो में कहा, मैं इस ग्राउंड पर खेल रहा हूं, यहां हमने चार महीने पहले अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता था और इतिहास रचा था। इस ग्राउंड पर वापस आकर यहां खेलना एक बिल्कुल अलग एहसास होगा... सच में बहुत मजा आ रहा है।"

वैभव सूर्यवंशी अब सीनियर इंडियन टीम से साथ हरारे वापस आकर काफी उत्साहित हैं और उनका मानना ​​है कि उनके पिछले अनुभव से उन्हें पिच और कंडीशन की अच्छी समझ मिली है, जिसका वह मैच में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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