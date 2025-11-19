बाबर आजम के बल्ले को आखिर हुआ क्या? पाकिस्तान का सुपर स्टार बल्लेबाज अब ‘डक किंग ’ बनने की ओर

संक्षेप: बाबर आजम टी20 इंटरनेशल में पाकिस्तान के डक किंग बनने की ओर हैं। मंगलवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में वह खाता तक नहीं खोल पाए। टी20 इंटरनेशनल में नौंवी बार ऐसा हुआ जब वह डक का शिकार बने। पिछली 6 पारियों में ऐसा तीसरी बार हुआ है।

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को पाकिस्तानी फैन कभी किंग कोहली की तर्ज पर किंग बाबर कहा करते थे लेकिन अब तो अलग ही कहानी है। पिछले 2-3 साल से तो इतना बुरा हाल है कि किंग बाबर कहकर इतराने वाले पाकिस्तानी ही अब अक्सर इस जबरदस्त बल्लेबाज को जिम्बाबर कहकर मुंह पर ही चिढ़ाते हैं। कटाक्ष ये होता है कि बाबर आजम सिर्फ जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीमों के खिलाफ ही चलते हैं। अब तो वह पाकिस्तान के डक किंग बनने की ओर हैं। इस धुरंधर बल्लेबाज ने पिछले हफ्ते 800 दिनों बाद शतक का सूखा तो खत्म कर दिया लेकिन अब एक ऐसे अनचाहे रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहा है जो कोई भी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज अपने नाम तो नहीं चाहेगा। बाबर आजम ने शून्य पर आउट होने के मामले में शाहिद अफरीदी को पछाड़ दिया है।

बाबर आजम नहीं खोल पाए खाता मंगलवार को रावलपिंडी में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए टी20 ट्राईसीरीज के पहले मैच में बाबर आजम अपना खाता तक नहीं खोल पाए। उन्होंने 3 गेंदों का सामना किया और ब्रैड इवांस की गेंद पर एलबीडब्लू आउट हुए। इस मैच में पाकिस्तान को जीत के लिए 148 रन का लक्ष्य मिला था और टीम जैसे-तैसे आखिरी ओवर में 5 विकेट से जीत हासिल कर पाई।

टी20 में नौवीं बार शून्य पर आउट हुए बाबर आजम बाबर आजम इसके साथ ही टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले तीसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज बन चुके हैं। यह टी20 इंटरनेशनल में उनका नौंवा डक था। अब अगर एक बार भी वह शून्य पर आउट हुए तो वह संयुक्त रूप से टी20 में सबसे ज्यादा डक वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज बन जाएंगे।

पिछली 6 पारियों में तीसरा डक बाबर आजम टी20 में पिछली 6 पारियों में 3 बार खाता तक नहीं खोल पाए हैं। टी20 में उनसे ज्यादा बार शून्य पर सिर्फ दो पाकिस्तानी बल्लेबाज ही आउट हुए हैं। सैम अयूब और उमर अकमल 10 बार खाता खोलने में नाकाम रहे थे। अब इस अनचाहे रिकॉर्ड में उन्हें पछाड़ने से बाबर आजम महज 1 डक दूर हैं।

T20I में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले पाकिस्तानी सैम अयूब- 10

उमर अकमल- 10

बाबर आजम- 9

शाहिद अफरीदी- 8

कामरान अकमल- 7

मोहम्मद हफीज- 7

जिम्बाब्वे से जैसे-तैसे जीता पाकिस्तान मंगलवार को हुए मैच की बात करें तो जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 147 रन बनाए थे। ओपनर ब्रायन बेनेट ने 49 और टी मरुमानी ने 30 रन की पारी खेली। इसके अलावा कप्तान सिकंदर रजा ने नॉट आउट रहते हुए शानदार 34 रन बनाए।