पहले भी टीमों ने जब आईसीसी टूर्नामेंट के मैचों में खेलने से किया था इनकार तब आगे क्या हुआ?

संक्षेप: मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाले जाने से बिलबिलाए बांग्लादेश ने अगले महीने से भारत में शुरू हो रहे टी-20 विश्व कप के मैचों की जगह बदलने की मांग कर रहा है। वैसे इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जब किसी टीम ने आईसीसी टूर्नामेंट में किसी खास जगह पर खेलने से इनकार किया हो।

मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाले जाने से बिलबिलाए बांग्लादेश ने अगले महीने से भारत में शुरू हो रहे टी-20 विश्व कप के मैचों की जगह बदलने की मांग कर रहा है। कह रहा कि उसकी टीम 'सुरक्षा चिंताओं' से भारत में मैच नहीं खेलेगी लिहाजा क्रिकेट की सर्वोच्च प्रशासनिक ईकाई आईसीसी उसके मैचों को भारत से बाहर शिफ्ट करे। चूंकि श्रीलंका भी विश्व कप का सह-मेजबान है तो बांग्लादेश की कोशिश अपने मैचों को वहां शिफ्ट कराने की है। आईसीसी से मनमाफिक रिस्पॉन्स नहीं मिलता देख अब बांग्लादेश कह रहा कि अपमान की कीमत पर हम विश्व कप नहीं खेलेंगे। वैसे इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जब किसी टीम ने आईसीसी टूर्नामेंट में किसी खास जगह पर खेलने से इनकार किया हो।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

न्यूजीलैंड ने केन्या में नहीं खेला विश्व कप मैच 2003 में वनडे वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या ने की थी। तब न्यूजीलैंड ने सुरक्षा कारणों से केन्या में खेलने से इनकार कर दिया था। उसने आईसीसी से नैरोबी में होने वाले अपने मैच को शिफ्ट करने की मांग की लेकिन उनकी मांग ठुकरा दी गई। नतीजा ये हुआ कि केन्या को वॉकओवर मिला। न्यूजीलैंड को अंक गंवाने पड़े।

जिम्बाब्वे में वर्ल्ड कप मैच खेलने नहीं पहुंचा इंग्लैंड 2003 के ही वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने हरारे में जिम्बाब्वे से खेलने से इनकार कर दिया था। वजह ये थी कि रॉबर्ट मुगाबे के नेतृत्व वाले जिम्बाब्वे के तत्कालीन शासन और ब्रिटिश सरकार के संबंधों में काफी कड़वाहट थी। इंग्लैंड ने आईसीसी से हरारे में होने वाले अपने मैच को जिम्बाब्वे से बाहर शिफ्ट करने की मांग की थी लेकिन ये मांग ठुकरा दी गई। इंग्लैंड मैच खेलने नहीं पहुंचा तो जिम्बाब्वे को वॉकओवर मिल गया। अंकों का नुकसान इंग्लैंड को काफी भारी पड़ा और टीम वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड में बाहर हो गई।

जिम्बाब्वे ने 2009 के टी20 विश्व कप से अपनी टीम हटा ली थी 2009 का टी20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ। जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के रिश्तों में कड़वाहट तब भी जारी ही थी। तब जिम्बाब्वे ने आईसीसी के साथ बातचीत करके विश्व कप से अपनी टीम ही हटा ली क्योंकि ब्रिटेन उनके खिलाड़ियों को वीजा ही नहीं देता। समझौते के तहत जिम्बाब्वे को आईसीसी की तरफ से पूरी फीस मिली और उसकी जगह पर स्कॉटलैंड को विश्व कप में खेलने का मौका मिला।