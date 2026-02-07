अफगानिस्तान में वर्ल्ड कप से भी बड़ा कौन सा सपना? कप्तान राशिद खान बोले- हर खिलाड़ी के लिए...

संक्षेप: अफगानिस्तान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का सपना वर्ल्ड कप खेलने से भी बड़ा है। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने शनिवार को यह बात कही। अफगानिस्तान में अब तक कोई भी अंतरराष्ट्रीय मैच आयोजित नहीं हुआ है।

राशिद खान और अफगानिस्तान के उनके साथी खिलाड़ी दुनिया भर में क्रिकेट खेल कर कई उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं लेकिन अपने देश में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का उनका सपना अब भी अधूरा है। युद्ध से प्रभावित अफगानिस्तान में अब तक कोई भी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला आयोजित नहीं हो पाया है। हालात इतने खराब रहे कि टीम को अपने घरेलू मैचों के लिए विदेशों के शहरों का चयन करना पड़ता है। इसी कारण भारत में ग्रेटर नोएडा, देहरादून और लखनऊ, जबकि संयुक्त अरब अमीरात में शारजाह और अबूधाबी अलग-अलग समय पर अफगानिस्तान टीम के घरेलू ठिकाने रहे हैं। राशिद हालांकि इस सपने को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।

'दुनिया देखेगी कि कैसे लोग हैं' राशिद ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 मैच से पहले भावुक अंदाज में कहा, "ईमानदारी से कहूं तो यह मेरे लिए, टीम के लिए और हर खिलाड़ी के लिए विश्व कप से भी बड़ा सपना है। हम अगर अफगानिस्तान में कोई अंतरराष्ट्रीय मैच खेल पाते हैं, तो दुनिया देखेगी कि वहां के लोग कैसे हैं, वे खिलाड़ियों का कैसे स्वागत करते हैं और क्रिकेट का कितना लुत्फ उठाते हैं। अपने देश में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलना किसी सपने से बढ़कर है।" राशिद खान ने कहा कि अफगानिस्तान की टीम जहां भी खेलने जाती है, उन्हें भरपूर प्यार मिलता है। यह आईपीएल के दौरान और भी ज्यादा महसूस होता है। उन्होंने हालांकि माना कि अपने देश में घरेलू दर्शकों के सामने खेलना बिल्कुल अलग अनुभव होगा।

'स्थानीय दर्शक समर्थन-प्यार देते हैं' राशिद ने कहा, "जब हम यहां (भारत में) आईपीएल खेलते हैं या अंतरराष्ट्रीय मैच खेलते हैं, तो महसूस करते हैं कि स्थानीय दर्शक अपने अंतरराष्ट्रीय सितारों को कितना समर्थन और प्यार देते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि हमें यहां प्यार नहीं मिलता। हमें भी यहां बहुत प्यार मिलता है।" उन्होंने आगे कहा, "जब भी हम यहां खेलते हैं, हमें काफी समर्थन मिलता है, खासकर आईपीएल और 2023 के विश्व कप में हमने इसे महसूस किया है। हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम अफगानिस्तान से दूर हैं। लेकिन अपने देश में खेलना एक अलग ही एहसास होता है। तब पूरी दुनिया अफगानिस्तान को भी देखेगी कि यह देश कितना खूबसूरत है। उम्मीद है कि एक दिन हम ऐसा माहौल बना पाएंगे कि कोई अंतरराष्ट्रीय टीम वहां आकर क्रिकेट खेले।"

'टीम का चयन मुश्किल हो जाता है' राशिद ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के साथ अफगानिस्तान की घरेलू क्रिकेट में भी कोई मजबूत ढांचा नहीं है जिससे कई बार राष्ट्रीय टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन करना मुश्किल हो जाता है। इस लेग स्पिनर ने कहा, ''अफगानिस्तान के घरेलू क्रिकेट में छोटे प्रारूप के ज्यादा मैच नहीं होते है। हमारे यहां चार दिवसीय क्रिकेट होता है और कप्तान के तौर पर कई बार सीमित ओवर प्रारूप के लिए टीम का चयन करना मुश्किल हो जाता है।'' राशिद ने कहा कि टीम चयन के लिए फिलहाल सबसे बड़ी कमी प्रतिस्पर्धा की है।