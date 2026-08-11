अभिषेक पोरेल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने क्या कहा? 3 साल से रिलेशनशिप में था क्रिकेटर, शादी का था प्लान
बंगाल के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ कर्नाटक की एक मेडिकल छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी। छात्रा के अनुसार, दोनों का शादी करने का प्लान था।
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले बंगाल के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को हुगली जिले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर शादी का वादा करके एक महिला के साथ कथित तौर पर यौन संबंध बनाने का आरोप है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।।
'अदालत ने गिरफ्तार करने का आदेश दिया'
हुगली (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक कुनार भूषण सिंह ने पीटीआई को बताया, ''उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और उन्हें गिरफ्तार करने का अदालत का आदेश था। उन्हें कल देर रात गिरफ्तार किया गया। उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा।'' 23 वर्षीय पोरेल को मोगरा पुलिस ने सोमवार देर रात गिरफ्तार किया और उन्हें मंगलवार को बाद में चिनसुरा की एक कोर्ट में पेश किया जा सकता है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने क्रिकेटर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के कई प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है जिसमें धारा 69 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधान भी शामिल है।
23 जून को पोरेल के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत
कर्नाटक की एक मेडिकल छात्रा ने 23 जून को मोगरा पुलिस स्टेशन में पोरेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि वे लगभग साढ़े तीन साल से रिलेशनशिप में थे और शादी करने का प्लान बना रहे थे। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपों की जांच शुरू की। इसके बाद पुलिस टीमें चंदननगर में पोरेल के घर कई बार गईं लेकिन वह वहां नहीं मिले। गिरफ्तारी के बाद पोरेल और उनके परिवार की प्रतिक्रिया का इंतजार है।
मतभेदों के बाद महिला और पोरेल में बढ़ी दूरी
शिकायत के अनुसार, महिला ने आरोप लगाया कि पिछले साल दोनों के बीच मतभेद हो गए, जिसके बाद पोरेल ने कथित तौर पर उससे 'दूरी' बनानी शुरू कर दी। महिला ने आरोप लगाया कि पोरेल ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, मारपीट की और आपराधिक धमकी दी। महिला ने आरोप लगाया कि पोरेल ने उससे शादी करने का वादा किया था। पूर्व में भारतीय ए टीम के साथ ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर चुके पोरेल ने जून में सभी आरोपों का पुरजोर खंडन किया था। बाएं हाथ के बल्लेबाज पोरेल साल 2023 से इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे हैं। पिछले सीजन में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए चार पारियों में 108 रन बनाए थे। उन्होंने बंगाल की ओर से 32 प्रथम श्रेणी मुकाबले खेले हैं।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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