इंग्लैंड 1 ओवर पहले ही मैच जीत जाता..., भारत की जीत पर पाक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने क्या कहा?
पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने कहा कि अगर हैरी ब्रुक और विल जैक्स के वे कैच अक्षर पटेल ने न पकड़े होते, तो इंग्लैंड यह लक्ष्य एक ओवर पहले ही चेज कर लेता। उनका मानना है कि जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के हाथों से मैच छीन लिया।
टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत की इंग्लैंड पर 7 रनों की रोमांचक जीत के बाद पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने टीम इंडिया की जमकर तारीफ की है। एक पाकिस्तानी शो 'हारना मना है' में चर्चा के दौरान आमिर ने स्वीकार किया कि उनकी पिछली भविष्यवाणी गलत साबित हुई। उन्होंने भारतीय टीम के प्रदर्शन को सराहते हुए कहा, "भारत आज मुकम्मल क्रिकेट खेला है। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने ऐसी क्रिकेट नहीं खेली थी, लेकिन आज जितना भी क्रेडिट उन्हें दिया जाए वो कम है।" आमिर ने माना कि भारत ने सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है।
मैच के सबसे निर्णायक मोड़ पर बात करते हुए आमिर ने फील्डिंग को जीत और हार के बीच का सबसे बड़ा अंतर बताया। उन्होंने विशेष रूप से अक्षर पटेल द्वारा पकड़े गए हैरी ब्रुक और विल जैक्स के कैचों को मैच का टर्निंग पॉइंट करार दिया। आमिर ने कहा, "अगर हैरी ब्रुक और विल जैक्स के वे कैच अक्षर पटेल ने न पकड़े होते, तो इंग्लैंड यह लक्ष्य एक ओवर पहले ही चेज कर लेता।" उनके अनुसार, जब कोई इन-फॉर्म बल्लेबाज 15 रनों पर खेल रहा हो और आप उसका कैच पकड़ लेते हैं, तो वही मैच में अंतर पैदा करता है।
गेंदबाजी के विश्लेषण में आमिर ने जसप्रीत बुमराह को छोड़कर अन्य गेंदबाजों के प्रदर्शन पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, "अगर मैं ओवरऑल बात करूं, तो बुमराह को छोड़कर दोनों टीमों की बॉलिंग काफी गंदी हुई है।" आमिर का मानना था कि बुमराह का फैक्टर भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा है, जो दबाव में भी सटीक गेंदबाजी करते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि इंग्लैंड के पास अंत तक मैच जीतने का मौका था, लेकिन अक्षर पटेल की शानदार फील्डिंग और बुमराह के स्पेल ने इंग्लैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।
आमिर ने भारतीय टीम की मानसिकता और उनकी सटीक प्लानिंग की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत को अच्छी तरह पता था कि यह विकेट केवल 200 रनों वाला नहीं है, इसलिए वे लगातार प्रहार करते रहे। आमिर ने कहा, "बड़ी टीमों की प्लानिंग ऐसी ही होती है। उन्हें पता था कि अगर हम टॉस हार गए हैं, तो हमें 230-240 रन बनाने ही होंगे तभी हम बच पाएंगे।" उन्होंने कहा कि भारत सही समय पर अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म (पीक) में आ गया है और अब फाइनल में उनका मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा।
भारत 8 मार्च को फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत तीसरी बार इस विश्व कप का खिताब अपने नाम कर पाता है या नहीं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।