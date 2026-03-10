IPL 2026 से पहले गुजरात टाइटंस का बैटिंग कोच बनने के बाद क्या बोले मैथ्यू हेडन?
टी20 विश्व कप खत्म हो चुका है। भारतीय क्रिकेट फैन अभी विश्व कप जीत की खुमार में डूबे हुए हैं। ये खुमार जब तक उतरेगी तब तक इंडियन प्रीमियर लीग का 2026 का सीजन शुरू हो जाएगा। फैंस को अब इसका इंतजार है। इस बीच आईपीएल की फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस ने एक बड़ा फैसला करते हुए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज मैथ्यू हेडन को अपना बैटिंग कोच नियुक्त किया है। मंगलवार को फ्रेंचाइजी की तरफ से जारी की गई रिलीज में ये जानकारी दी गई है।
मैथ्यू हेडन दिग्गज बल्लेबाज रहे हैं। ऐसे बल्लेबाज जिनके सामने गेंदबाज खौफ में रहते थे। गुजरात टाइटंस ने उन्हें अपना बैटिंग कोच बनाकर अपने सपोर्ट स्टाफ को और मजबूती दी है।
मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया की विश्व विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। वह अपने दौर के सबसे जबरदस्त ओपनर बल्लेबाजों में गिने जाते थे। गुजरात टाइटंस का बैटिंग कोच नियुक्त होने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में हेडन ने कहा, ‘अच्छी बल्लेबाजी दबाव बनाती है। अच्छी बल्लेबाजी मैच जिताती है। गुजरात टाइटंस के लिए हम यही मानक सेट करना चाहते हैं।’
गुजरात टाइटंस ने अपने ऑफिशल एक्स हैंडल से पोस्ट किया, ‘पावरहाउस। लीजेंड। अब हमारे बैटिंग कोच। हेडन को हे दोस्त कह रहे।’
गुजरात टाइटंस के क्रिकेट डायरेक्टर विक्रम सोलंकी ने कहा कि मैथ्यू हेडन की ये नियुक्ति फ्रेंचाइजी की यात्रा के महत्वपूर्ण क्षण में हुई है। उन्होंने कहा, ‘मैथ्यू की नियुक्ति हमारी यात्रा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण में हुई है। हम एक फ्रेंचाइजी के तौर पर उत्कृष्टता और दीर्घकालिक सफलता के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम लगातार अपने क्रिकेटिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने पर फोकस किए हुए हैं। उनका अनुभव सर्वोच्च स्तर का है और उभरती प्रतिभाओं को मांजने की उनकी क्षमता आ रहे सीजन में हमारी बैटिंग की पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।’
मैथ्यू हेडन की बात करें तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग-अलग फॉर्मेट में कुल 273 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और 15000 से ज्यादा रन बनाए हैं। उन्होंने कई आईसीसी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और विकेट पर टिके रहने की क्षमता ने उन्हें उनके दौर के शीर्ष बल्लेबाजों में से एक बनाया। उन्होंने सीमित ओवरों के क्रिकेट में पावरप्ले में आक्रामक बल्लेबाजी को एक नई ऊंचाई दी।
मैथ्यू हेडन आईपीएल में बतौर खिलाड़ी भी हिस्सा ले चुके हैं। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से 32 मैच खेला था जिसमें 8 अर्धशतकों के साथ उन्होंने 1107 रन बनाए हैं।
