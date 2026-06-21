वह बदकिस्मत हैं कि बाहर बैठना पड़ता है, यशस्वी जायसवाल के शतक लगाने पर ऐसा क्यों बोले कप्तान शुभमन गिल
भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली गई सीरीज के समाप्त होने के बाद कप्तान शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यशस्वी जायसवाल, हर्ष दुबे और गुरनूर बराड़ की तारीफ की है। साथ ही उन्होंने यशस्वी जैसे खिलाड़ियों को बदमकिस्मत भी बताया है।
कप्तान शुभमन गिल ने शनिवार को उम्मीद जताई कि 'शानदार' यशस्वी जायसवाल भारत की एकदिवसीय टीम में अपनी जगह बनाए रखने के लिए बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखेंगे। जायसवाल ने नाबाद 110 रन बनाए जिससे भारत को चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और आखिरी एकदिवसीय में नौ विकेट से शानदार जीत मिली। 50 ओवर के प्रारूप में बाएं हाथ के इस बल्लेबाज का यह दूसरा शतक था।
जायसवाल एक शानदार खिलाड़ी हैं: गिल
मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल ने कहा, ''हम सभी जानते हैं कि वह एक शानदार खिलाड़ी हैं और किसी भी खिलाड़ी के लिए (बाहर बैठना) आसान नहीं होता। अगर सभी खिलाड़ी उपलब्ध हों तो वह बदकिस्मत खिलाड़ी हैं जिन्हें कभी-कभी बाहर बैठना पड़ता है। उन्हें इस श्रृंखला में कुछ मैच मिले और आज उन्होंने बहुत अच्छा खेला।'' उन्होंने कहा, ''इसलिए उम्मीद है कि वह अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे और उन्हें जो भी मौके मिलेंगे उन्हें भुनाते रहेंगे।''
गिल ने श्रृंखला के आखिरी दो मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की जिससे कि जायसवाल को रोहित शर्मा के साथ पारी का आगाज करने का मौका दिया जा सके। रोहित ने भी अपने युवा साथी के साथ 170 रन की साझेदारी करते हुए 79 रन की अहम पारी खेली। लेकिन जब विराट कोहली टीम में लौटेंगे तो गिल को पारी का आगाज करने के लिए लौटना होगा और तीसरे नंबर की जगह इस अनुभवी बल्लेबाज को देनी होगी। रोहित ने भी यहां रन बनाए हैं इसलिए हो सकता है कि जायसवाल को एक बार फिर बाहर बैठना पड़े। गिल ने कहा कि जब भी ऐसी स्थिति आएगी वह उसे संभाल लेंगे। उन्होंने कहा, ''सभी खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन करना अच्छी बात है और मुझे लगता है कि (इंग्लैंड श्रृंखला के लिए) टीम का ऐलान कल या अगले कुछ दिन में हो जाएगा। तो हम टीम देखेंगे और इंग्लैंड में अपनी सबसे अच्छी 11 खिलाड़ियों की टीम उतारेंगे।''
गुरनूर बराड़ की क्यों की आलोचना
युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बरार ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैच में सात विकेट लेकर इंग्लैंड जाने वाली टीम में शामिल होने के लिए मजबूत दावेदारी पेश की। गिल ने कहा, ''मुझे लगता है कि उन्होंने अधिकतर जरूरी चीजें पूरी कीं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो वे अनुभव के साथ सीखेंगे और उम्मीद है कि एक गेंदबाज के तौर पर वे और बेहतर होते जाएंगे। अगर मैं थोड़ी आलोचना करूं तो उन्होंने थोड़े अधिक रन दिए। वे कभी-कभी थोड़े अस्थिर भी रहे।'' उन्होंने कहा, ''लेकिन वे शीर्ष स्तर पर अपनी पहली श्रृंखला खेल रहे हैं और तेज गेंदबाजी कर रहे हैं। उनमें वे सभी अच्छे गुण हैं जो हम एक युवा, लंबे, तेज गेंदबाज से चाहते हैं और अनुभव के साथ वे और बेहतर ही होंगे।''
हर्ष दुबे की तारीफ
गिल को बाएं हाथ के युवा स्पिनर हर्ष दुबे में भी काफी क्षमता दिखती है। भारतीय कप्तान ने कहा, ''अगर हम ऑलराउंडर और विशेषकर बाएं हाथ के ऑलराउंडर के पूल को देखें तो मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विकल्प है। हमारे पास अक्षर (पटेल) और दुबे हैं तो हमारे पास एक अच्छा पूल है और वे बहुत युवा हैं।'' उन्होंने कहा, ''जब हम उनके जैसे ऑलराउंडर को देखते हैं तो यह जरूरी है कि हमें ऐसे खिलाड़ियों पर भरोसा हो।''
अफगान कोच नाराज रहे
अफगानिस्तान के कोच रिचर्ड पाइबस बल्लेबाजों के प्रदर्शन से निराश थे क्योंकि कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी के पहले एकदिवसीय शतक के बावजूद टीम 218 रन पर ऑलआउट हो गई। पाइबस ने कहा, ''यह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं था और इस विकेट पर हमें कम से कम 300 रन की जरूरत थी।'' उन्होंने कहा, ''उम्मीद है कि जब हम इस साल के आखिर में टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए यहां वापस आएंगे, तो हम उन कमियों को सुधार पाएगे जो इस बार रह गई थीं।''
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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