भारत के खिलाफ ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल के बाद क्या बोले ग्लेन फिलिस्प? तीनों फॉर्मेट में किया कमाल
भारत के खिलाफ एक ही कैलेंडर ईयर में तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले ग्लेन फिलिप्स दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं। इस खास उपलब्धि के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको विस्तार से बताते है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुरू हुई दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले ही मुकाबले में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा। उन्होंने भारत के खिलाफ एक ही कैलेंडर ईयर (2026) में तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने का कारनामा किया।
इसी दौरे में उन्होंने टी-20 में शतक जड़ा था और अब टेस्ट में भी यही कमाल दोहराया। साल की शुरुआत में 18 जनवरी 2026 को इंदौर में खेले गए वनडे मैच में उन्होंने भारत के खिलाफ शतक जड़ा था। इस तरह एक ही साल में उन्होंने तीनों फॉर्मेट में अपनी उपयोगिता को साबित किया और कमाल का प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा। इससे पहले दुनिया के किसी भी बल्लेबाज ने भारत के खिलाफ एक कैलेंडर ईयर में शतक नहीं जड़ा था।
ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद क्या बोले फिलिप्स?
इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद ग्लेन फिलिप्स ने दिन की समाप्ति के बाद बात करते हुए अपने विचार साझा किए। उनसे पहला सवाल यही पूछा गया कि "आप एक कैलेंडर साल में इंडिया के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी बनाने वाले पहले आदमी हैं। आपके लिए इस तरह की बात का क्या मतलब है? जिसका जवाब देते हुए फिलिप्स बोले- जाहिर है इस साल इंडिया के साथ खेलते हुए काफी समय हो गया है। हमने उनके खिलाफ कुछ अच्छे छोटे-छोटे मैच खेले हैं और टीम के खिलाड़ियों के साथ कुछ करने की कोशिश करके बहुत मजा आया। लेकिन आज हेनरी निकोल्स ने जिस तरह से बैटिंग की वह भी शानदार थी। और अन्य प्लेयर्स ने भी हर तरफ से अच्छा खेल दिखाने की कोशिश की। आप अपने आपको तीनों फॉर्मेट के लिए इतना सहज कैसे बना पाते हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए फिलिप्स बोले-"मुझे लगता है कि हम जिस फॉर्मेट में हैं, उसके हिसाब से गेम प्लान को थोड़ा बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जाहिर है, ODI टेस्ट से थोड़ा अलग है और T20 से तो बहुत ही अलग है। ऐसे में मुझे लगता है कि बस वहां जाकर चीजों को जितना हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश करनी है, बॉल को देखना है और हर फॉर्मेट के लिए इसे जितना हो सके उतना लंबा खींचने की कोशिश करनी है।"
दिलचस्प सवाल का दिया ये जवाब
फिलिप्स से एक दिलचस्प सवाल पूछा गया। आप बहुत तेज़ एथलीट हैं। आप मैदान पर तेजी से आगे बढ़ते हैं। आप चीजें तेजी से करते हैं। टेस्ट मैच क्रिकेट, यह थोड़ा धीमा होता है। आप खुद को कैसे धीमा करते हैं ? इसके बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा- " मुझेल लगता है कि मैं उस एनर्जी का इस्तेमाल सही समय और सही मकसद के लिए करने की कोशिश करता हूं। और कभी-कभी यह काम करता है, कभी-कभी नहीं। लेकिन जाहिर है, इस समय यह थोड़ा अच्छा चल रहा है, जो बहुत अच्छा है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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