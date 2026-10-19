77 साल बाद किया ऐतिहासिक कारनामा फिर आई पिता की याद, किया फोन, 400 रन जड़ने वाले चिन्मय ने कहा- …
सोमवार 19 अक्टूबर को दिन ऐतिहासिक रहा। इस दिन रणजी ट्रॉफी में वह कारनामा रिपीट हुआ जो इससे 77 साल पहले हुआ था। 1949 के बाद पहली बार चौहरा शतक मिजोरम के चिन्मय सुतार ने जड़ दिया। इस खास उपलब्धि के बाद उन्होंने अपने पिता को याद करके फोन किया। जाने और क्या कुछ कहा।
रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप मुकाबले में सोमवार को नगालैंड के खिलाफ मिजोरम की ओर से नाबाद 400 रन की ऐतिहासिक पारी खेलने के बाद चिन्मय सुतार अपने पिता राजेश से बात करते समय भावुक हो गए थे।
यह भावुकता सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वह बीबी निंबालकर (नाबाद 443 रन) के बाद प्रथम श्रेणी क्रिकेट में चौहरा शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए थे बल्कि इसलिए भी थी कि उनके करियर में कई मौकों पर वह इस उपलब्धि के करीब पहुंचकर चूक गए थे और उन्हें निराशाओं का सामना करना पड़ा था।
पिता से सबसे पहले साझा की खुशी
नगालैंड के सोविमा से पीटीआई से बात करते हुए सुतार ने कहा, ''हां, 400 रन बनाना बहुत शानदार एहसास था। मुझे लगा कि यह किसी सपने जैसा है।'' मुंबई के लिए सात प्रथम श्रेणी मैच खेल चुके राजेश वह पहले व्यक्ति थे जिनके साथ सुतार ने इस यादगार उपलब्धि की खुशी साझा की। उन्होंने कहा, ''हां, दिन का खेल समाप्त होने के बाद मैंने सबसे पहले अपने पिता को फोन किया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी और मैं सबसे पहले यह खुशी अपने पिता के साथ साझा करना चाहता था। शुरुआती दिनों से ही उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है।'' सुतार ने कहा, ''जब भी मुझे खेलने का मौका नहीं मिल पाता था तो वह हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे। वह मुझे मजबूत बने रहने और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखने की सलाह देते थे। अब जब मेरे करियर में इतना बड़ा पल आया तो मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे उन्हीं से बात करनी चाहिए।''
सुतार के ऐतिहासिक चौहरे शतक पर इस बैटर का योगदान
हालांकि सुतार के लिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि जुझारू लालरेम्पुइया छकछुआक के योगदान के बिना संभव नहीं हो पाती। छकछुआक ने 76 गेंद का सामना करते हुए नाबाद 14 रन बनाए और दसवें विकेट के लिए सुतार के साथ 189 रन की अटूट साझेदारी की। 29 वर्षीय सुतार ने सोमवार को सोविमा में नागालैंड के खिलाफ प्लेट ग्रुप मैच के दूसरे दिन के तीसरे सत्र में 181 रन से अपनी पारी फिर से शुरू करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। सुतार ने यह उपलब्धि 517 गेंदों में हासिल की। उन्होंने 46 चौके और सात छक्के लगाकर 400 रन नाबाद बनाए। मिजोरम ने उनकी शानदार बल्लेबाजी के बाद 581/9 पर पारी घोषित कर दी। रणजी ट्रॉफी में सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी का रिकॉर्ड निंबालकर के नाम है। उन्होंने 1948-49 के सीजन में 443 रन बनाकर नाबाद पारी खेली थी। उनके बाद अब 400 रन बनाकर चिनमय सुतार दूसरे नंबर पर आ गए हैं। पृथ्वी शॉ (379) तीसरे, संजय मांजरेकर (377) चौथे, एमवी श्रीधर (366) पांचवें, तनाय अग्रवाल (366) छठवें, विजय मर्चेंट (359 नाबाद) सातवें, समित गोहेल (359 नाबाद) आठवें और वीवीएस लक्ष्मण (353) नौवें स्थान पर हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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