Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़What did Anil Kumble say about Rohit Sharma and Virat Kohli that sparked speculation about their retirement

रोहित, कोहली को लेकर ऐसा क्या बोल गए कुंबले जो लगने लगीं संन्यास की अटकलें?

विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने ही फरवरी-मार्च 2025 में हुई चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हैं। जून में खत्म हुए आईपीएल के बाद दोनों दिग्गजों ने किसी भी तरह का प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है। दोनों टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 03:54 PM
विराट कोहली और रोहित शर्मा 7 महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए दिखने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए दोनों को भारतीय टीम में चुना गया है लेकिन शर्मा को कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल की कमान सौंपी गई है। फैंस को Ro-Ko को अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में खेलने का बेसब्री से इंतजार है। टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके दोनों दिग्गज आखिरी बार इस साल मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में खेलते हुए दिखे थे। इस बीच महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने दोनों को लेकर कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद ये अटकलें लगने लगी हैं कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद कहीं ये दोनों दिग्गज ओडीआई को भी न अलविदा कह दें।

भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे दिल्ली टेस्ट के चौथे दिन लंच के बाद जियो हॉटस्टार पर कुंबले ने कहा कि दोनों के दिमाग में 2027 का वर्ल्ड कप होगा लेकिन वो अभी बहुत दूर है। कुंबले ने कहा, 'दोनों खिलाड़ियों के मैदान में वापसी का स्वागत कीजिए। जश्न मनाइए। उन्होंने वर्षों से भारतीय क्रिकेट की बहुत सेवा की है।'

कुंबले ने आगे कहा, ‘आप नहीं जानते अगर...हां, उनके दिमाग में 2027 (वर्ल्ड कप) होगा, लेकिन अभी उसमें भी दो साल है। मैच हैं तो आपको बस जरूरत इतनी है कि वहां जाइए और लुत्फ उठाइए। अब तो रोहित कप्तान नहीं हैं, इसलिए कप्तानी का बोझ और उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं है। इसलिए अब तो सिर्फ बैटिंग और मैदान पर हर पल के लुत्फ उठाने की ही बात है।’

अनिल कुंबले ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि 2027 को लेकर उतने दूर की सोचने की जरूरत है। दोनों अनुभवी हैं।'

कुंबले ने जिस तरह कोहली और रोहित के भारतीय क्रिकेट में योगदान को याद करते हुए उनकी खेल के मैदान पर वापसी को सेलिब्रेट करने की बात कही है, उससे ऐसा लगता है जैसे दोनों आखिरी बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए उतरने वाले हैं। कुंबले इसे लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं हैं कि रोहित शर्मा और कोहली 2027 के वर्ल्ड कप तक खेल पाएंगे।

रोहित शर्मा अभी साढ़े 38 वर्ष के हैं। विराट कोहली भी अगले महीने 37 वर्ष के हो जाएंगे। दोनों आखिरी बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलते नजर आए थे। उसके बाद से ही वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हैं। आईपीएल 2025 के बाद से वे किसी भी तरह के प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर रहे हैं।

