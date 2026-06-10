हार्दिक पांड्या को किस वजह से लगी नई चोट? अब ऑलराउंडर को ठीक होने में लगेंगे इतने दिन
भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को नई चोट लगी है। वह भारत बनाम अफगानिस्तान वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। तीन मैचों की सीरीज का 13 जून से आगाज होने जा रहा है।
भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खेलने की स्वीकृति मिलने के कुछ घंटे बाद बुधवार को अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैच की वनडे सीरीज से बाहर हो गए जब उनकी जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। पांड्या बेंगलुरु में भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में अपनी पीठ की ऐंठन की चोट से उबरने के बाद खेलने की मंजूरी लेने गए थे। यह चोट उन्हें आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते समय लगी थी। पता चला है कि नई चोट सीओई में आकलन के दौरान पूरे 10 ओवर की गेंदबाजी करने की वजह से लग सकती है।
अब ठीक होने में लगेंगे इतने दिन
अफगानिस्तान वनडे सीरीज शनिवार को धर्मशाला में शुरू होगी। इसके बाद लखनऊ और चेन्नई में क्रमशः 17 और 20 जून को दो अन्य मैच खेले जाएंगे। बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा, ''उन्हें ठीक होने में तीन हफ्ते लगेंगे इसलिए उनके वनडे सीरीज में खेलने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि उनका रिहैबिलिटेशन पूरा नहीं हो पाएगा।'' पांड्या आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए कुछ मैच नहीं खेल पाए थे लेकिन 24 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टीम के आखिरी मैच में वापसी की थी। 32 वर्षीय ऑलराउंडर को यह नई चोट ऐसे समय में लगी है जब अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए उन्हें अधिक वनडे क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
2023 में वनडे टीम का संतुलन बिगड़ा था
वनडे वर्ल्ड कप 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ पहले दौर के मैच के दौरान पांड्या के बाएं टखने में लगी चोट ने टीम का संतुलन बिगाड़ दिया था। दक्षिण अफ्रीका में 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप के लिए भारत की योजनाओं में पांड्या अहम बने हुए हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैच की सीरीज और फिर अगले महीने इंग्लैंड के खिलाफ भी इतने ही मैच की सीरीज के लिए पांड्या को मैच फिट रखने के मकसद से उन्हें भारत की टी20 टीम से बाहर रखा गया है जबकि वह इस प्रारूप में दो बार विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं।
कोहली भी अफगानिस्तान सीरीज से बाहर
स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पैर की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण पहले ही सीरीज से बाहर हो गए हैं। धर्मशाला के अलावा इस सीरीज के अन्य मैच लखनऊ और चेन्नई में क्रमशः 17 और 20 जून को होंगे। वहीं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने रोहित शर्मा को धर्मशाला में शुरू होने वाली तीन सीरीज में खेलने की मंजूरी दे दी है। पूर्व कप्तान रोहित पैर की मांसपेशियों में खिंचाव की जांच के लिए सीओई में थे।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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