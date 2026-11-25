'8 साल अकेले झेली इसकी सजा', उस्मान ख्वाजा की किताब पढ़कर भावुक हो गए थे कैमरन बैनक्रॉफ्ट
उस्मान ख्वाजा ने अपनी आत्मकथा सब्र में बॉल टैंपरिंग कांड के बारे में लिखा है। इसके बाद उन्हें सबसे पहले मैसेज करने वालों में कैमरन बैनक्रॉफ्ट थे, जिन्हें उस मामले में दोषी पाया गया था।
उस्मान ख्वाजा ने खुलासा किया है कि जब उन्होंने सब्र नाम की अपनी ऑटोबायोग्री बुक लॉन्च की तो सबसे पहले कैमरन बैनक्रॉफ्ट का मैसेज आया था। ख्वाजा ने बुक पर 2018 में हुए बॉल टैंपरिंग कांड के बारे में लिखा था। उन्होंने कहा था कि उस कांड के बारे में पहले से ही सभी को पता था, लेकिन सजा सिर्फ तीन लोगों को मिली। इसमें भी सबसे ज्यादा वो पिसे, जिन्होंने ये कांड तो किया था, लेकिन इसमें लगभग सभी की रजामंदी थी। हालांकि, अब तक उन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला था, लेकिन ख्वाजा की किताब आने के बाद दिल पर सारा रखा बोझ उतार दिया और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को नंगा कर दिया।
दरअसल, उस्मान ख्वाजा द्वारा बुक में किए गए खुलासे के बाद मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि ख्वाजा ने जो भी बोला है वह 100 फीसदी बकवास है। इसके बाद असल में बॉल टैंपरिंग करने वाले कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने 4000 शब्दों में अपनी बात लिखी कि साउथ अफ्रीका दौरे पर 8 साल पहले क्या कुछ हुआ था। बैनक्रॉफ्ट ने ही बॉल पर सैंडपेपर घिसा था और फिर उसे अपने ट्राउजर में छिपा लिया था। हालांकि, उन्हें सबसे कम सजा मिली थी, क्योंकि उन पर 9 महीने का बैन लगा था, जबकि कप्तान स्टीव स्मिथ और उपकप्तान डेविड वॉर्नर को एक-एक साल के लिए प्रतिबंधित किया गया था। स्मिथ और वॉर्नर बैन खत्म करने के बाद खूब खेले, लेकिन बैनक्रॉफ्ट को ज्यादा मौके नहीं मिले।
हालांकि, जो बात ख्वाजा ने अपनी बुक में लिखी है, उसके बारे में 2021 में बैनक्रॉफ्ट ने दो शब्द(self-explanatory) कहते थे। इसका मतलब होता है कि जो बिना किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के आसानी से समझ में आ जाए। 5 साल पहले भी उनका इशारा था कि गेंदबाजों को सब पता था।
ख्वाजा ने द ग्रेड क्रिकेटर पॉडकास्ट पर कहा, “मुझे याद है कि 2021 में जब बॉलर्स ने अपना बयान दिया था, तब मैंने कैम बैनक्रॉफ्ट से बात की थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि वह अपनी पूरी जिंदगी में इतना अकेला महसूस कर रहे थे। बैनक्रॉफ्ट से ज़्यादा किसी को इससे तकलीफ नहीं हुई।” ख्वाजा ने कहा कि उन्होंने उस समय भी बैनक्रॉफ्ट पर सच सामने लाने के लिए दबाव डाला था, लेकिन वह ऐसा नहीं किए, क्योंकि बैनक्रॉफ्ट पहले ही क्रिकेट कम्युनिटी से अलग-थलग महसूस कर रहे थे।
ख्वाजा ने कहा, "मैंने उनसे पूछा, 'तुम सच क्यों नहीं बताते? मैं सामने आकर तुम्हें सपोर्ट करूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा' और उन्होंने मुझसे कहा, 'अगर मैं अभी सामने आया, तो हर कोई सोचेगा कि मैं बस एक पुराना झूठ बोल रहा हूं और मैं दोबारा वह विलेन नहीं बन सकता। अगर मैं अभी सामने आकर यह कह दूं, तो कौन मुझ पर यकीन करेगा?'" हालांकि, 'सब्र' किताब आने के बाद जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई, उसके बाद वह खुद को रोक नहीं पाए। ख्वाजा ने बताया कि वह उनमें शामिल थे, जिन्होंने बुक आने के बाद सबसे पहले इस पर रिएक्शन दिया था।
ख्वाजा ने कहा, “मैं पूरी तरह से खुली आंखों से गया था और जानता था कि जो पहला आदमी इस बारे में बात करेगा, उसे हमेशा पकड़ा जाएगा, लेकिन उस दिन मुझे कैमरन बैनक्रॉफ्ट का मैसेज मिला। उन्होंने मुझे एक थैंक-यू मैसेज भेजा और जो बात मैं कभी नहीं भूलूंगा वह यह है कि उन्होंने कहा, ‘उज़ी, तुमने सही काम किया है और मैं इसकी इतनी तारीफ करता हूं, जितना तुम सोच भी नहीं सकते।' मुझे उस समय से ही इसकी जरूरत थी और मैंने अगले दिन उनसे बात की और उन्होंने कहा ‘मैं इसे अभी सिर्फ राहत के तौर पर बता सकता हूं और मैंने आठ साल में ऐसा अनुभव नहीं किया है’। वह एक अलग आदमी है। यह एक अलग कैमरन बैनक्रॉफ्ट है, जिसे मैंने आठ सालों में नहीं देखा है और यह देखना बहुत अच्छा है।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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