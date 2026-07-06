डेब्यू से पहले वैभव सूर्यवंशी को क्या निर्देश दिए गए थे? बल्लेबाजी कोच ने बताई अंदर की बात, नए कप्तान पर भी दिया बयान
भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने कहा वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि वैभव डेब्यू के लिए पूरी तरह से तैयार था। उनके लिए कोई विशेष रणनीति नहीं बनाई गई थी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर भी बात की है।
भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने सोमवार को कहा कि भारतीय टीम में चुने जाने के बाद से ही वैभव सूर्यवंशी पदार्पण के लिये तैयार था और टीम प्रबंधन इस युवा बल्लेबाज को तैयार करने के लिये कोई खास रणनीति नहीं अपना रहा था ।
वैभव सूर्यवंशी डेब्यू के लिए पूरी तरह से तैयार थे
15 वर्ष 99 दिन की उम्र में सूर्यवंशी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बने जिन्होंने पिछले सप्ताह इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में पदार्पण किया । कोटक ने तीसरे टी20 से पहले पत्रकारों से कहा ,'' टीम में चुने जाने के बाद से ही वह पदार्पण के लिये तैयार था । ऐसा नहीं है कि वह पिछले मैच में ही तैयार हुआ ।'' उन्होंने कहा ,''हमारे लिये यही अहम था कि वह जैसा आज तक खेलता आया है, वैसे ही खेले। कोई खास निर्देश उसे नहीं दिये गए कि यह करना है या यह नहीं करना है।''
नए कप्तान के साथ भारत भारतीय टीम ट्रॉजिशन के फेज में है
कोटक ने कहा कि नये कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ और हार्दिक पंड्या जैसे हरफनमौला के बिना भारतीय टीम बदलाव के दौर में है । उन्होंने कहा ,'' हमारा प्रयास तीनों विभागों बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण में बेहतर प्रदर्शन करना है। पिछले विश्व कप से अगले दो साल में होने वाले विश्व कप तक, उससे आगे के स्तर पर कैसे पहुंचा जाये क्योंकि हर टीम प्रदर्शन बेहतर करने की कोशिश में लगी है ।'' उन्होंने कहा ,'' पिछले दो साल में हम कोई श्रृंखला नहीं हारे थे। हमने टी20 विश्व कप , टी20 एशिया कप जीता लेकिन तीन मैच हारने के बाद लोग कहने लगे कि हम हार रहे हैं । यह खेल का स्वभाव है। कई बार बदलाव का दौर होता है। नया कप्तान है, हार्दिक टीम में नहीं है और तीन चार नये खिलाड़ियों को मौका देने की कोशिश है। हारना नहीं चाहिये था लेकिन ऐसा होता है । हमारी टीम का प्रयास प्रदर्शन बेहतर करते रहना है ।''
बता दें कि भारतीय टीम इस समय पांच मैचों की टी-20 सीरीज के लिए इंग्लैंड के दौरे पर है, जहां 4 जुलाई को संजू सैमसन के स्थान पर वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग XI का हिस्सा बनाया गया और अब वे लगातार भारतीय टी-20 टीम का हिस्सा हो सकते हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अब तक दो मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से पहला मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा था, जबकि दूसरे मैच में टीम इंडिया इंग्लैंड से चार विकेट से हार गई थी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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