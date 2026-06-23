इंग्लैंड में कैसा है रोहित शर्मा और विराट कोहली का रिकॉर्ड? 'हिटमैन' के खाते में हैरतअंगेज कारनामा
रोहित शर्मा और विराट कोहली इंग्लैंड वनडे सीरीज में एक्शन में दिखेंगे। स्टार बल्लेबाज कोहली ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। वह अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेले थे।
भारत और इंग्लैंड के बीच 14 जुलाई से तीन मैचों की वनडे सीरीज का आयोजन होगा। यह सीरीज इंग्लैंड में होगी। भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली भी यहां एक्शन में दिखेंगे। दोनों टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं और भारत के लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट में एक्टिव हैं। चलिए, आपको रोहित और विराट का इंग्लैंड में वनडे रिकॉर्ड बताते हैं। दोनों ने आखिरी बार यहां साल 2022 में वनडे मैच खेला था।
इंग्लैंड में रोहित शर्मा का कैसा रिकॉर्ड?
'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने इंग्लैंड की सरमजीं पर 27 वनडे पारियों में 1428 रन बनाए हैं। उनका यहां 64.90 का शानदार औसत रहा है। 39 वर्षीय रोहित ने इंग्लैंड में सात शतकीय और सात अर्धशतकीय पारियां खेली हैं। रोहित जब पिछली बार यहां वनडे खेलने आए थे तो तीन मैच में 93 रन बटोरे। उनके बल्ले से नाबाद 76 रन के अलावा 17 रनों की छोटी पारी निकली। वह एक मैच में शून्य पर पवेलियन लौटे थे। रोहित के नाम एक हैरतअंगेज कारनामा दर्ज है। वह इंग्लैंड में इंग्लैंड में तीनों फॉर्मेट में इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगाने वाले इकलौते भारतीय क्रिकेटर हैं। रोहित फिर से इंग्लैंड में धमाल मचाने की फिराक में होंगे। वह हाल ही में अफगानिस्तान सीरीज में अच्छी लय में दिखे।
इंग्लैंड में विराट कोहली का कैसा रिकॉर्ड?
सुपरस्टार विराट कोहली ने इंग्लैंड में 33 वनडे पारियों में 1349 रन जोड़े हैं, जिसमें 51.88 का औसत रहा। इंग्लैंड में चुनिंदा मेहमान खिलाड़ियों का ही औसत 50 से ज्यादा का है। उन्होंने यहां वनडे में एक शतक जमाया और 12 अर्धशतक ठोके। कोहली ने इंग्लैंड में पिछली वनडे सीरीज में सिर्फ दो मुकाबले खेले थे, जिसमें 16 और 17 रनों का योगदान दिया। कोहली ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। उन्हें फिटनेस मंजूरी मिलने की शर्त पर इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया था। कोहली मांसपेशियों में खिंचाव से उबरने के चलते अफगानिस्तान सीरीज में नहीं खेले थे।
इंग्लैंड में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले भारतीय
रोहित शर्मा - 1428 रन
विराट कोहली - 1349 रन
राहुल द्रविड़ - 1238 रन
शिखर धवन - 1142 रन
सौरव गांगुली - 1034 रन
इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली (फिटनेस मंजूरी मिलने पर निर्भर), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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