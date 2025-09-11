क्या टैलेंट है! कुलदीप यादव की कातिलाना गेंदबाजी पर फिदा हुए वसीम अकरम

एशिया कप में भारत ने बुधवार को अपने पहले मैच में मेजबान यूएई को एकतरफा अंदाज में हराया। इस तरह जैसे सामने कोई स्कूली टीम हो। मैच में कुलदीप यादव ने सिर्फ 7 रन देकर 4 विकेट झटके। उन्होंने एक ही ओवर में 3 विकेट लिए। उनके इस प्रदर्शन पर कॉमेंट्री कर रहे वसीम अकरम फिदा हो गए।

एशिया कप में भारत के पहले मैच में कुलदीप यादव ने बुधवार को अपनी कातिलाना गेंदबाजी से यूएई की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया। उन्होंने मैच में सिर्फ 13 गेंदें फेंकी और 7 रन देकर 4 विकेट झटके। उनके इस प्रदर्शन पर पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम फिदा हो गए हैं। उन्होंने कॉमेंट्री के दौरान यादव की तारीफ करते हुए कहा कि क्या टैलेंट है! ये खिलाड़ी इस फॉर्मेट को बहुत ही अच्छे ढंग से समझता है।

कुलदीप यादव ने भारत के नौवें ओवर में यूएई के तीन गेंदबाजों को पवैलियन का रास्ता दिखाया। पहले राहुल चोपड़ा को, फिर कप्तान मुहम्मद वसीम और उसके बाद हर्षित कौशक को। एक ही ओवर में 3 विकेट गिरने के बाद 9 ओवर की समाप्ति पर यूएई 50 रन पर 5 विकेट खो चुका था। उसके बाद के 5 विकेट तो सिर्फ 7 रन के भीतर ही चले गए।

बाएं हाथ के लेग स्पिनर कुलदीप यादव ने ओवर की जिन 3 गेंदों पर विकेट झटके वो तीनों ही अलग-अलग तरह की थीं। यह दिखाता है कि उनमें कितनी विविधता है। चोपड़ा का विकेट लेग ब्रेक पर गिरा, वसीम का विकेट फ्लिपर पर औतर कौशिक गुगली से गच्चा खा गए।

कुलदीप ने जिस ओवर में मेजबानों की बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी, उस वक्त सोनी स्पोर्ट्स पर कॉमेंट्री कर रहे वसीम अकरम उनकी तारीफ से खुद को नहीं रोक पाए। अविश्वसनीय गेंदबाजी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, ‘क्या टैलेंट है! यह खिलाड़ी इस फॉर्मेट को बहुत अच्छे ढंग से समझता है और उसी के मुताबिक गेंदबाजी कर रहा है। कुलदीप अपनी गेंदबाजी में विविधता पैदा कर रहे हैं जिसे बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे।’

कुलदीप यादव ने ही यूएई का आखिरी विकेट भी झटका। इससे पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। 15 महीने बाद भारत के लिए टी20 खेल रहे कुलदीप यादव की कातिलाना गेंदबाजी के सामने यूएई की बल्लेबाजी ध्वस्त हो गई। 13.1 ओवर में ही पूरी टीम महज 57 रन पर सिमट गई।