क्या मजाक है, ये तो कॉमेडी सीरियल चल रहा; बांग्लादेश से पाकिस्तान के सीरीज हारने पर भड़का पूर्व क्रिकेटर
टी20 वर्ल्ड कप में लचर प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान की टीम ने बांग्लादेश से एकदिवसीय सीरीज भी 2-1 से गंवा दी है। इससे पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस, एकसपर्ट्स और पूर्व क्रिकेटर काफी निराश हैं। कामरान अकमल ने तो कहा है कि ये सीरीज नहीं, कॉमेडी सीरियल था।
टी20 वर्ल्ड कप में लचर प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान की टीम ने बांग्लादेश से एकदिवसीय सीरीज भी 2-1 से गंवा दी है। 11 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद टीम की खूब आलोचना हो रही है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल ने चिंता जताई है कि फैंस अब क्रिकेट से दूर हो रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तानी टीम के घटिया प्रदर्शन की आलोचना करते हुए उसके खेल को कॉमेडी सीरियल करार दिया है।
कामरान अकमल की निराशा का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि उन्होंने लोगों से निराश या गुस्सा होने के बजाय इस 'कॉमेडी सीरियल' का लुत्फ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब तो लोग इसके आदी हो चुके हैं। बांग्लादेश से हारने का दर्द उनके शब्दों में खास तौर पर दिखा। उन्होंने कहा कि अब तो दसवें नंबर की टीम से हार गए।
अकमल ने मैच के बाद एक गेम शो पर कहा, ‘क्यों इतना हाइपर हो रहे हैं? आपको हंसना चाहिए। ये इंजॉय करना चाहिए। आप ऐसे इस क्रिकेट को लेकर चले जैसे आप कोई कॉमेडी सीरियल देख रहे हैं। ऐसे ही क्रिकेट को देखे। मैं तो ऐसे ही देख रहा हूं। मैं तो ऐसे ही इंजॉय कर रहा हूं क्योंकि हम आदी हो चुके हैं। ये कॉमेडी सीरियल ही अब हो रहा है।’
अकमल ने आगे कहा, ‘यहां इस टीम मैनेजमेंट को न 3 मैच की सीरीज में 30 लड़के भी भेज दें न, 30 के 30 खेला दें, इनको हार-जीत से कोई फर्क नहीं है। इनको बस एक्सपेरिमेंट करने का शौक है, और कुछ नहीं है। इनको ये अंदाजा नहीं हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट हारी या हार रही है, 7-8 साल से, बुरी तरह से हार रहे हैं। आज तो दसवें नंबर की टीम से हार गए हैं सीरीज। क्या जवाब देंगे? फैन क्रिकेट से कितने दूर हो गए हैं। कोई पूछने वाला है? क्या मजाक बनाया हुआ है।’
पाकिस्तान की टीम टी20 वर्ल्ड कप के बाद वनडे सीरीज के लिए बांग्लादेश दौरे पर गई थी। तीन मैच की सीरीज के तीनों ही मुकाबले ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले गए। सीरीज को बांग्लादेश ने 2-1 से अपने नाम किया।
11 मार्च को सीरीज के पहले वनडे में बांग्लादेश को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। लगा ही नहीं कि ये वनडे मैच है क्योंकि बांग्लादेश ने 16वें ओवर की पहली गेंद पर ही जीत हासिल कर ली थी। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 114 रन पर सिमट गई थी।
13 मार्च को सीरीज के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने शानदार ढंग से वापसी की और डकवर्ड लुइस नियम के तहत 128 रनों की बड़ी जीत दर्ज की। लेकिन तीसरे और निर्णायक मुकाबले में पाकिस्तान को 11 रन से हार का सामना करना पड़ा।
तीसरे वनडे में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 290 रन बनाए थे। ओपनर तंजीद हसन ने अपने करियर का पहला ओडीआई शतक जड़ते हुए सबसे ज्यादा 107 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 279 रन ही बना सकी। सलमान अली आगा ने 98 गेंदों पर 106 रन की शानदार पारी खेली लेकिन उनका शतक बेकार गया।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें