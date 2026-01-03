Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़what a form Devdutt Padikkal scored his fourth century in Vijay Hazare Trophy 2025 26
विजय हजारे ट्रॉफी में थमने का नाम नहीं ले रहे देवदत्त पडिकल, त्रिपुरा के खिलाफ जड़ा टूर्नामेंट का चौथा शतक

विजय हजारे ट्रॉफी में थमने का नाम नहीं ले रहे देवदत्त पडिकल, त्रिपुरा के खिलाफ जड़ा टूर्नामेंट का चौथा शतक

संक्षेप:

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में कर्नाटक के सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडिकल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पडिकल इस समय अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हैं और उन्होंने त्रिपुरा के खिलाफ खेलते हुए टूर्नामेंट का अपना चौथा शतक जड़ दिया है।

Jan 03, 2026 12:13 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में कर्नाटक के सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडिकल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पडिकल इस समय अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हैं और उन्होंने त्रिपुरा के खिलाफ खेलते हुए टूर्नामेंट का अपना चौथा शतक जड़ दिया है। वह इस सीजन में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर काबिज हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में पडिकल ने तब मोर्चा संभाला जब टीम ने मात्र 6 रन पर अपने दो प्रमुख विकेट मयंक अग्रवाल और करुण नायर को खो दिए थे। उन्होंने स्मरण रविचंद्रन (60) के साथ 136 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी कर कर्नाटक को संकट से निकाला और टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। ताजा आंकड़ों के अनुसार, पडिकल 106 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें 8 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। क्रीज पर उन्हें वर्तमान में केएल राहुल का साथ मिल रहा है, जो 35 रन बनाकर नाबाद हैं।

टूर्नामेंट में पडिकल का दबदबा ऐसा है कि उन्होंने पिछली पांच पारियों में चार बार 100 का आंकड़ा पार किया है। त्रिपुरा के खिलाफ इस पारी से पहले उन्होंने झारखंड के खिलाफ 147, केरल के खिलाफ 124 और पांडुचेरी के खिलाफ 113 रनों की तूफानी पारियां खेली थीं। इस शानदार प्रदर्शन के दौरान उनका औसत 101.50 और स्ट्राइक रेट 147 के करीब रहा है, जिससे उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों पर पूरी तरह मानसिक दबाव बना रखा है। उनकी यह निरंतरता न केवल कर्नाटक को मजबूती दे रही है, बल्कि राष्ट्रीय चयनकर्ताओं का ध्यान भी अपनी ओर खींच रही है।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
Cricket News
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |