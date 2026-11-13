'भारत जैसी विश्वस्तरीय टीम को दबाव में रखने में सक्षम हैं', 6 विकेट लेने वाले मैट हेनरी ने दिखाए तेवर

मैट हेनरी ने शुक्रवार को भारत के खिलाफ चौथे वनडे मैच में 6 विकेट हासिल किया। उन्होंने मैच के बाद कहा कि उनकी टीम भारत जैसी विश्वस्तरीय टीम को दबाव में रखने में सक्षम हैं।

तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने कहा कि न्यूजीलैंड की गेंदबाजी इकाई पूरी सीरीज के दौरान लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत जैसी विश्व स्तरीय बल्लेबाजी इकाई को भी परेशान करने की अपनी क्षमता दिखाई है। हेनरी के छह विकेट के बूते न्यूजीलैंड ने भारत पांच मैचों की सीरीज के चौथे वनडे में भारत को महज 89 रन पर आउट कर 244 रन की बड़ी जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 333 रन बनाए थे। इसके जवाब में मैट हेनरी की छह विकेट की शानदार गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम 26.4 ओवर में ही आउट हो गई।

भारत जैसी विश्वस्तरीय टीम को दबाव में रखने में सक्षम हेनरी ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''हमारी कोशिश गेंदबाजी इकाई के रूप में लगातार दबाव बनाए रखने की थी। नयी गेंद से पूरी सीरीज में हमने जिस तरह गेंदबाजी की है, वह शानदार रही है।'' उन्होंने कहा, ''हमने दिखाया है कि हम विकेट लेने और भारत जैसी विश्वस्तरीय टीम को दबाव में रखने में सक्षम हैं। भारतीय टीम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी इकाइयों में से एक है। पहले दो मैचों में भी हमने ऐसा किया था। भले ही उन मुकाबलों में नतीजे हमारे पक्ष में नहीं रहे, लेकिन हमने अपनी क्षमता दिखाई। आज हम फिर ऐसा करने में सफल रहे।''

हेनरी ने युवा तेज गेंदबाज मैथ्यू फिशर और काइल जैमीसन की तारीफ करते हुए कहा, ''फिशर जैसे गेंदबाज को टीम में आते और अपनी गति के साथ बेहतर होते देखना शानदार और उत्साहजनक है। जैमीसन ने भी हमेशा की तरह शानदार प्रदर्शन किया। नयी गेंद से वह बेहतरीन गेंदबाज हैं। यह पूरी टीम के लिए अच्छा अनुभव रहा है।''

सीरीज बराबर करने की कोशिश करना बेहद जरूरी उन्होंने कहा, ''हम जानते थे कि खासकर शुरुआत में इन विकेटों का कितना महत्व है। हम उन्हें क्रीज पर जमने का मौका नहीं दे सकते थे। भारतीय टीम के खिलाफ मजबूत शुरुआत करना हमारे लिए बेहद जरूरी था और खुशी है कि हम ऐसा करने में सफल रहे।''

अभ्यास के दौरान साथी खिलाड़ी डेवोन कॉनवे से टकराने के कारण कन्कशन (बेहोशी जैसी स्थिति) का शिकार हुए हेनरी ने चोट से उबरकर टीम में वापसी की है। उन्होंने भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट शृंखला को लेकर भी उत्साह जताया। उन्होंने कहा, ''मैं अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। भारत के पास मजबूत बल्लेबाजी क्रम है और मैं यहां कोई गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन यह बहुत अच्छी सीरीज होने वाली है और हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।''

हेनरी ने कहा, ''अभी हमें एक और वनडे खेलना है। हमारे लिए सीरीज बराबर करने की कोशिश करना बेहद जरूरी है। इसके बाद हम टेस्ट शृंखला की ओर बढ़ेंगे। पूरी टीम इसे लेकर उत्साहित है।'' मैच के बाद विराट कोहली की ओर से उन्हें विशेष जर्सी भेंट किए जाने पर भी हेनरी ने खुशी जताई। उन्होंने इस उपहार को बेहद खास बताया।