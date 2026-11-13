'भारत जैसी विश्वस्तरीय टीम को दबाव में रखने में सक्षम हैं', 6 विकेट लेने वाले मैट हेनरी ने दिखाए तेवर
मैट हेनरी ने शुक्रवार को भारत के खिलाफ चौथे वनडे मैच में 6 विकेट हासिल किया। उन्होंने मैच के बाद कहा कि उनकी टीम भारत जैसी विश्वस्तरीय टीम को दबाव में रखने में सक्षम हैं।
तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने कहा कि न्यूजीलैंड की गेंदबाजी इकाई पूरी सीरीज के दौरान लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत जैसी विश्व स्तरीय बल्लेबाजी इकाई को भी परेशान करने की अपनी क्षमता दिखाई है। हेनरी के छह विकेट के बूते न्यूजीलैंड ने भारत पांच मैचों की सीरीज के चौथे वनडे में भारत को महज 89 रन पर आउट कर 244 रन की बड़ी जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 333 रन बनाए थे। इसके जवाब में मैट हेनरी की छह विकेट की शानदार गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम 26.4 ओवर में ही आउट हो गई।
भारत जैसी विश्वस्तरीय टीम को दबाव में रखने में सक्षम
हेनरी ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''हमारी कोशिश गेंदबाजी इकाई के रूप में लगातार दबाव बनाए रखने की थी। नयी गेंद से पूरी सीरीज में हमने जिस तरह गेंदबाजी की है, वह शानदार रही है।'' उन्होंने कहा, ''हमने दिखाया है कि हम विकेट लेने और भारत जैसी विश्वस्तरीय टीम को दबाव में रखने में सक्षम हैं। भारतीय टीम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी इकाइयों में से एक है। पहले दो मैचों में भी हमने ऐसा किया था। भले ही उन मुकाबलों में नतीजे हमारे पक्ष में नहीं रहे, लेकिन हमने अपनी क्षमता दिखाई। आज हम फिर ऐसा करने में सफल रहे।''
हेनरी ने युवा तेज गेंदबाज मैथ्यू फिशर और काइल जैमीसन की तारीफ करते हुए कहा, ''फिशर जैसे गेंदबाज को टीम में आते और अपनी गति के साथ बेहतर होते देखना शानदार और उत्साहजनक है। जैमीसन ने भी हमेशा की तरह शानदार प्रदर्शन किया। नयी गेंद से वह बेहतरीन गेंदबाज हैं। यह पूरी टीम के लिए अच्छा अनुभव रहा है।''
हेनरी ने पारी के पहले ही ओवर में रोहित शर्मा, विराट कोहली और कप्तान श्रेयस अय्यर को खाता खोले बिना पवेलियन भेज कर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया था। उन्होंने पहले ओवर में ही तीन बड़े विकेट के बारे में पूछे जाने पर कहा, ''ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण विकेट थे। इन खिलाड़ियों के पास काफी अनुभव है। वे लगातार रन बनाते हैं और इतनी तेजी से रन बना सकते हैं कि कुछ ही समय में मैच का रुख बदल दें। वनडे क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करने वाले वे दो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शामिल हैं।''
सीरीज बराबर करने की कोशिश करना बेहद जरूरी
उन्होंने कहा, ''हम जानते थे कि खासकर शुरुआत में इन विकेटों का कितना महत्व है। हम उन्हें क्रीज पर जमने का मौका नहीं दे सकते थे। भारतीय टीम के खिलाफ मजबूत शुरुआत करना हमारे लिए बेहद जरूरी था और खुशी है कि हम ऐसा करने में सफल रहे।''
अभ्यास के दौरान साथी खिलाड़ी डेवोन कॉनवे से टकराने के कारण कन्कशन (बेहोशी जैसी स्थिति) का शिकार हुए हेनरी ने चोट से उबरकर टीम में वापसी की है। उन्होंने भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट शृंखला को लेकर भी उत्साह जताया। उन्होंने कहा, ''मैं अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। भारत के पास मजबूत बल्लेबाजी क्रम है और मैं यहां कोई गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन यह बहुत अच्छी सीरीज होने वाली है और हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।''
हेनरी ने कहा, ''अभी हमें एक और वनडे खेलना है। हमारे लिए सीरीज बराबर करने की कोशिश करना बेहद जरूरी है। इसके बाद हम टेस्ट शृंखला की ओर बढ़ेंगे। पूरी टीम इसे लेकर उत्साहित है।'' मैच के बाद विराट कोहली की ओर से उन्हें विशेष जर्सी भेंट किए जाने पर भी हेनरी ने खुशी जताई। उन्होंने इस उपहार को बेहद खास बताया।
हेनरी ने कहा, ''मैंने उनसे उनकी जर्सी मांगी थी। वह विश्वस्तरीय खिलाड़ी हैं और हम वर्षों से एक-दूसरे के खिलाफ खेलते रहे हैं। वह शानदार इंसान हैं और विश्वस्तरीय बल्लेबाज भी। उनकी ओर से जर्सी मिलना मेरे लिए बेहद खास और यादगार रहा।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
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