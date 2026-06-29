वेस्टइंडीज ने पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को थमाई शर्मनाक हार, आमिर जंगू ने जड़ा दोहरा शतक
वेस्टइंडीज की टीम ने पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को पारी और 217 रनों के विशाल अंतर से हराया है। बल्लेबाजों के बाद कैरेबियाई टीम के गेंदबाजों ने श्रीलंका के परखच्चे उड़ा दिए। आमिर जंगू ने इस मैच में दोहरा शतक जड़ा।
वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच जारी दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले का समापन 28 जून को हो गया। पहले मैच में श्रीलंका को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेली जा रही इस सीरीज के पहले मुकाबले को मेजबान वेस्टइंडीज ने आमिर जंगू के दोहरे शतक और कप्तान रोस्टन चेज के 194 रनों की पारी के अलावा गेंदबाजों की दमदार गेंदबाजी के दम पर पारी और 217 रनों के अंतर से जीत लिया। इस तरह अजेय बढ़त इस सीरीज में वेस्टइंडीज ने बना ली है। रोस्टन चेज अपनी कप्तानी में पहली बार वेस्टइंडीज को टेस्ट मैच जिताने में सफल रहे हैं।
इस मैच की बात करें तो वेस्टइंडीज टीम के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और 308 रनों पर ढेर हो गई। 120 रन कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने बनाए, जबकि 54 रन दिनेश चांदीमल के बल्ले से आए। 43 रनों की पारी सोनल दिनुशा ने खेली। इसके अलावा कोई बल्लेबाज 30 के पार भी नहीं जा पाया। वेस्टइंडीज की ओर से 3 विकेट जस्टिन ग्रीव्स ने निकाले और दो-दो विकेट केमार रोच, शमर जोसेफ और अल्जारी जोसेफ को मिले।
वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी तो शुरुआत अच्छी रही। पहले विकेट के लिए 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हुई। हालांकि, मैच पलटने का काम छठे विकेट के लिए आमिर जंगू और कप्तान रोस्टन चेज के बीच हुई साझेदारी ने किया। दोनों ने 401 रन छठे विकेट के लिए जोड़े। इस दौरान आमिर जंगू 372 गेंदों में 233 रन बनाकर आउट हुए और कप्तान रोस्टन चेज 324 गेंदों में 194 रन बनाने में सफल रहे। किसी अन्य बल्लेबाज ने कैरेबियाई टीम के लिए इस पारी में अर्धशतक तक नहीं जड़ा। वेस्टइंडीज ने 626/9 पर पारी घोषित कर दी थी। 5 विकेट श्रीलंका के लिए मिलन प्रियनाथ रतनायके ने निकाले, जबकि दो-दो विकेट असिता फर्नांडो और सोनल दिनुशा ने निकाले।
श्रीलंका की टीम 101 रनों पर ढेर
श्रीलंका की टीम पहली पारी के आधार पर 318 रनों से पिछड़ गई। इसी खाई को पाटने और पारी की हार से बचने के लिए श्रीलंका की टीम उतरी, लेकिन शुरुआत बेहद खराब रही। 8 रन पर पहला विकेट गिरा और फिर विकेट ऐसी ही साझेदारियों के बाद गिरते चले गए। श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में 101 रनों पर ढेर हो गई और मुकाबला पारी और 217 रनों के अंतर से हार गई। श्रीलंका के लिए इस पारी में दिनेश चांदीमल ने 43 रन बनाए, जबकि 12 रन सोनल दिनुशा ने बनाए। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सका। वेस्टइंडीज के लिए 4 विकेट केमार रोच, 3 विकेट जयडेन सील्स और दो विकेट शमर जोसेफ ने निकाले। दूसरा टेस्ट दोनों टीमों के बीच 3 जुलाई से खेला जाएगा।
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