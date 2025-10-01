T20 सीरीज के आखिरी मैच में वेस्टइंडीज ने 10 विकेट से धोया, फिर भी जश्न नेपाल की टीम ने ही मनाया
Nepal vs West Indies T20 Series: 3 मैचों की T20 सीरीज के आखिरी मैच में वेस्टइंडीज ने नेपाल को 10 विकेट से धोया, लेकिन फिर भी नेपाल ने जश्न मनाया, क्योंकि सीरीज पहले ही नेपाल की टीम ने जीत ली थी।
Nepal vs West Indies T20 Series: नेपाल और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का समापन मंगलवार 30 सितंबर को हो गया। आखिरी मैच में वेस्टइंडीज ने नेपाल को 10 विकेट से धोया, लेकिन फिर भी जश्न नेपाल की टीम ने मनाया, क्योंकि 3 मैचों की इस सीरीज को नेपाल की टीम ने पहले ही जीत लिया था। नेपाल की टीम ने सीरीज के पहले दो मैच जीतकर इतिहास रच दिया था। नेपाल की ये किसी भी आईसीसी के फुल मेंबर नेशन के सामने पहली अंतरराष्ट्रीय सीरीज जीत थी।
भले ही आखिरी टी20 मैच में नेपाल की टीम को 10 विकेट से करारी हार मिली, लेकिन नेपाल के हिस्से सीरीज की जीत रही। आखिरी मैच की बात करें तो वेस्टइंडीज की टीम के कप्तान अकील हुसैन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। पहले दो मैचों में भी टीम ने रन चेज किया और हार मिली, लेकिन कप्तान अपने फैसले पर अड़िग रहे और उन्होंने फिर से रन चेज ही चुनी। इस बार नेपाल की टीम कमजोर पड़ गई और एक भी विकेट वेस्टइंडीज की टीम का नहीं ले सकी। वैसे भी नेपाल की टीम नई-नई है।
वेस्टइंडीज की टीम 19.5 ओवर में 122 रनों पर ढेर हो गई थी। 29 गेंदों में 39 रन कुशल भुर्तेल ने बनाए थे, जबकि चार और बल्लेबाजों को शुरुआत मिली, लेकिन कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाया। वेस्टइंडीज के लिए रैमन साइमंड्स ने चार विकेट निकाले। 2 विकेट जेडिया ब्लेड्स को मिले। वहीं, जब वेस्टइंडीज की टीम 123 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो 12.2 ओवर में मैच समाप्त कर दिया। कोई भी विकेट कैरेबियाई टीम का नहीं गिरा। आमिर जंगू ने 45 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली और 29 गेंदों में 41 रन अकीम उगेस्ते ने बनाए। वेस्टइंडीज को अब 2 अक्तूबर से भारत के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है।