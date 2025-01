West Indies Women vs Bangladesh Women Live score: 2 ओवर के बाद Bangladesh Women का स्कोर 10/0

LIVE Updates रिफ्रेश

West Indies Women vs Bangladesh Women Live score: 2 ओवर के बाद Bangladesh Women का स्कोर 10/0

West Indies Women vs Bangladesh Women Live score: Bangladesh Women in West Indies, 3 T20I Series, 2025 का तीसरा टी-20 West Indies Women वर्सेस Bangladesh Women के बीच है। यहां पढ़ें मैच से जुड़ा पल-पल का हाल। 2 ओवर में Bangladesh Women का स्कोर 10/0 हो गया है।

West Indies Women vs Bangladesh Women Live Score, तीसरा टी-20 of Bangladesh Women in West Indies, 3 T20I Series, 2025