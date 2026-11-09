वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश में जीती टेस्ट सीरीज, तौहीद ने दूसरे मैच में लूटी महफिल; मुशफिकुर ने रचा नया कीर्तिमान
Bangladesh vs West Indies: बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट ड्रॉ रहा। तौहीद हृदोय ने इस मैच में जबर्दस्त बल्लेबाजी की। मुशफिकुर रहीम अर्धशतक से चूके।
वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश में दो मैचों की टेस्ट सीरीज 1-0 से जीत ली। सोमवार को सिलहट में दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। वेस्टइंडीज ने ढाका में पहले टेस्ट में मेजबान टीम को 8 विकेट से रौंदा था। सिलहट टेस्ट के पांचवें दिन वेस्टइंडीज ने 369 रनों का टारगेट रखा। बांग्लादेश ने दूसरी पारी में जब 59 ओवर में चार विकेट पर 184 रन जुटाए तो खराब रोशनी के कारण खेल रोकना पड़ा। अंपायर ने कुछ देर इंतजार किया और फिर मैच ड्रॉ हो गया। वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 356 रन बनाए थे, जिसके जवाब में बांग्लादेश ने 386 रन बनाकर 30 रन की बढ़त हासिल की थी। वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी 93 ओवर में 398/6 के स्कोर पर घोषित की थी।
तौहीद ने दूसरे मैच में लूटी महफिल
बांग्लादेश के बल्लेबाज तौहीद हृदोय ने दूसरे टेस्ट में महफिल लूटी। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उन्होंने पहली पारी में 359 गेंदों में नाबाद 242 रन जुटाए थे, जिसमें 22 चौके और 11 छक्के शामिल हैं। यह किसी भी बांग्लादेशी बल्लेबाजी का टेस्ट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। उन्होंने दूसरी पारी में 140 गेंदों में आठ चौकों की मदद से 82 रनों का योगदान दिया। तौहीद को जोमेल वार्रिकन ने बोल्ड किया, जिन्होंने प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीता। जोमेल ने सीरीज में कुल 16 विकेट चटकाए। वहीं, बांग्लादेश के अनुभवी बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम दूसरी पारी में 123 गेंदों में 6 चौकों के जरिए 49 रन बनाए। मुशफिकुर भले ही अर्धशतक से चूक गए लेकिन एक नया कीर्तिमान रचने में कामयाब रहे। वह बांग्लादेश के लिए सात हजार टेस्ट रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। उनके खाते में फिलहाल 107 टेस्ट मैचों में 7040 रन हैं। जोमेल वार्रिकन
केवम होज ने खेली दमदार पारी
लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। ओपनर तनजीद हसन तमीम 21 और नजमुल हुसैन शान्तो 16 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद, तौहीद और मुशफिकुर ने तीसरे विकेट के लिए 135 रनों की पार्टनरशिप की। लिटन दास 7 और मेहदी हसन मिराज 1 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले, केवम होज (192 गेंदों में 142 रन) की शानदार शतकीय पारी की बदौलत वेस्टइंडीज टीम दूसरी पारी में 400 रन के करीब पहुंची। केविन विकहैम ने 78 और सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग ने 61 रन का योगदान दिया। वेस्टइंडीज को ब्रैंडन किंग और जोशुआ डा सिल्वा ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 85 रन की साझेदारी की। बाएं हाथ के स्पिनर ताइजुल इस्लाम ने डा सिल्वा को 36 रन के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। पहली पारी में शतक ठोकने वाले आमिर जंगू 39 रन बनाकर नाबाद रहे।
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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