WI vs ZIM LIVE Score: आज वेस्टइंडीज से भिड़ेगा जिम्बाब्वे, क्या टी20 वर्ल्ड कप में फिर होगा उलटफेर?
West Indies vs Zimbabwe Live Score, T20 World Cup 2026 Today Match Updates: आज टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज बनाम जिम्बाब्वे मैच खेला जाएगा। वेस्टइंडीज को जिम्बाब्वे से सतर्क रहना होगा।
WI vs ZIM LIVE Score: आज वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर-8 मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों की शाम सात बजे से मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में टक्कर होगी। टॉस साढ़े छह बजे होगा। ग्रुप-1 का हिस्सा वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे का सुपर-8 राउंड में यह पहला मुकाबला है। दोनों टीम टूर्नामेंट में अभी तक अजेय रही हैं और सोमवार को जीत का सिलसिला जारी रखने के के लिए जोर आजमाइश करेंगी। दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज को जिम्बाब्वे से सतर्क रहना होगा क्योंकि उसने शुरुआत चरण में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी टीमों के खिलाफ उलटफेर किया। दोनों ने आपस में अब तक चार टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें वेस्टइंडीज ने तीन और जिम्बाब्वे ने एक जीता।
WI vs ZIM LIVE Score: वेस्टइंडीज ने अभी तक एकजुट होकर प्रदर्शन किया है लेकिन उसके लिए निरंतरता बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। कैरेबियाई टीम एक बार फिर एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरी है। उसने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार जीत हासिल की और निचले पायदान की टीमों को आसानी से हराया। कप्तान शाई होप (155 रन, दो अर्धशतक) ने अपनी फॉर्म वापस पा ली है जबकि शिमरोन हेटमायर (134) ने नंबर तीन के बल्लेबाज की अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय किया है। जेसन होल्डर और रोस्टन चेज ने भी महत्वपूर्ण योगदान देकर टीम को मजबूती प्रदान की है। शेरफेन रदरफोर्ड (126) की विस्फोटक बल्लेबाजी वेस्टइंडीज के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है। इसके अलावा रोमारियो शेफर्ड की ऑलराउंड क्षमता से टीम को संतुलन मिला है।
WI vs ZIM LIVE Score: सिकंदर रजा की कप्तानी वाली जिम्बाब्वे ने अपने प्रेरणादायक प्रदर्शन से क्रिकेट जगत में नई उम्मीद जगाई है। उसने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराकर सभी को चौंकाया और अब टीम यह साबित करने के लिए प्रतिबद्ध होगी कि उसकी यह जीत महज संयोग नहीं थी। जिम्बाब्वे के लिए युवा ब्रायन बेनेट बल्लेबाजी में स्टार खिलाड़ी साबित हुए हैं। उन्होंने दो अर्धशतक लगाए हैं और कुल 175 रन बनाकर जिम्बाब्वे की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि इस 22 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज ने टी20 विश्व कप में अभी तक एक भी छक्का नहीं लगाया है। जिम्बाब्वे ने अभी तक इस टूर्नामेंट में कुल आठ छक्के लगाए हैं, जबकि वेस्टइंडीज ने चार मैचों में ही 36 छक्के जड़े हैं। वानखेड़े स्टेडियम में बाउंड्री छोटी है और इसकी पिच सपाट है जिसका वेस्टइंडीज को फायदा मिल सकता है।
वेस्टइंडीज का स्क्वॉड: शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), ब्रैंडन किंग, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्विंटिन सैम्पसन, रोस्टन चेज, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्डे, अकील हुसैन, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोती, जेडन सील्स, जॉनसन चार्ल्स (विकेटकीपर), शिमरोन हेटमायर।
जिम्बाब्वे का स्क्वॉड: सिकंदर रजा (कप्तान), बेन कुरेन,डायोन मेयर्स, ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ब्रैड इवांस, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ग्रीम क्रेमर, टिनोटेन्डा मापोसा, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजरबानी, रिचर्ड नगारवा, क्लाइव मदांडे (विकेटकीपर), तादिवानाशे मारुमानी।
