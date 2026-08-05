साजिद खान ने पलट दी बाजी, वेस्टइंडीज वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट मैच के तीसरे दिन मची उथल-पुथल
पाकिस्तान की टीम ने तीसरे दिन गेंद और बल्ले से अच्छा खेल दिखाया और मेजबान वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में बैकफुट पर धकेल दिया। साजिद खान ने कमाल की गेंदबाजी की। जोमेल वॉरिकन ने 6 विकेट निकाले।
वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच त्रिनिदाद में खेले जा रहे दो मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले में तीसरे दिन बहुत कुछ देखने को मिला। अब्दुल्लाह शफीक 160 रन बनाकर नाबाद रहे। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम शतक से चूके, जबकि जोमेल वॉरिकन ने वेस्टइंडीज के लिए 6 विकेट निकाले। साजिद खान ने पहले बल्ले से थोड़ा योगदान दिया और फिर गेंद से करामात दिखाकर मेजबानों को बैकफुट पर धकेल दिया और पाकिस्तान को इस मैच में आगे कर दिया। यहां से पाकिस्तान को जीत मिलने के चांस बढ़ गए हैं।
पाकिस्तान की टीम इस मैच में दूसरे दिन के खेल के बाद जितनी ज्यादा अच्छी स्थिति में थी, उससे कहीं ज्यादा अच्छी स्थिति में टीम ने खुद को तीसरे दिन के खेल के बाद पाया होगा। वेस्टइंडीज की टीम ने अच्छा प्रदर्शन गेंद से करने के बावजूद बल्ले से मात खाई। यही कारण है कि कैरेबियाई टीम के पास सिर्फ 60 रनों की बढ़त बोर्ड पर है और हाथ में दूसरी पारी के सिर्फ चार विकेट हैं, जो कि बहुत अधिक बल्लेबाजी के लिए फेमस नहीं हैं। ऐसे में पाकिस्तान की टीम इस मैच में खुद को बहुत आगे महसूस कर रही होगी।
शफीक ने जड़ दिए 160 रन
मैच की बात करें तो वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 344 रन बनाए थे। जस्टिन ग्रीव्स की 73 और कप्तान रोस्टन चेज की 70 रनों की पारी इसमें शामिल थी। 4 विकेट साजिद खान ने निकाले थे। वहीं, जब पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो अब्दुल्लाह शफीक ने कप्तान बाबर आजम के साथ मिलकर एक बड़ी साझेदारी बनाई, जिसने पाकिस्तान को मैच में वापस लाने का काम किया। शफीक 160 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि बाबर आजम 88 रन बनाकर आउट हो गए। 30 रन साजिद खान ने आखिर में बनाए, जो अहम थे। पाकिस्तान ने पहली पारी में 387 रन बना दिए थे।
साजिद ने दिखाया कमाल
जोमेल वॉरिकन ने 6 विकेट जरूर वेस्टइंडीज के लिए निकाले, लेकिन पाकिस्तान को पहली पारी के आधार पर 43 रनों की बेशकीमती बढ़त मिल गई थी। इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो लगातार अंतराल पर विकेट खोए और टीम का स्कोर अब तीसरे दिन के खेल के बाद 103/6 है। इसमें से 43 रन घटा दिए जाएं तो सिर्फ 60 रनों की बढ़त मेजबानों के पास है। साजिद खान अब तक चार विकेट निकाल चुके हैं। पहली पारी में भी इतने ही विकेट उन्होंने निकाले थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि पाकिस्तान सीरीज को बराबर करने के करीब पहुंच गया है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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