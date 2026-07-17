जेडन लेनोक्स की फिरकी में फंसी वेस्टइंडीज की टीम, न्यूजीलैंड को मिली बड़ी जीत; सीरीज में बनाई बढ़त
WI vs NZ 2nd ODI Match report: वेस्टइंडीज की टीम को तीसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड के हाथों हार मिली। इसी के साथ कीवी टीम सीरीज में 2-1 से आगे निकल गई है। कैरेबियाई टीम के पास जेडन लेनोक्स का कोई तोड़ नहीं था।
पहले मैच में एक विकेट, दूसरे मैच में 5 विकेट और अब तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में 4 विकेट...ये आंकड़े न्यूजीलैंड के स्पिनर जेडन लेनोक्स के हैं, जिन्होंने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की नाक में दम किया हुआ है। 3 मैचों में 10 विकेट उन्होंने निकाले हैं और लगातार दूसरे मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड हासिल किया है। न्यूजीलैंड ने 5 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मैच 6 विकेट से जीता और सीरीज में 3 मैचों के बाद 2-1 के बेशकीमती बढ़त बना ली है। सीरीज के बाकी दो मैचों में से एक भी मैच न्यूजीलैंड ने जीता तो टीम सीरीज जीत जाएगी, जबकि मेजबानों को सीरीज जीतने के लिए बाकी बचे दोनों मैच जीतने होंगे।
मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। एक समय पर लग रहा था कि वेस्टइंडीज की टीम बड़ा स्कोर हासिल कर लेगी, क्योंकि अच्छी शुरुआत टीम को मिली थी। जॉन कैम्पबेल रिटायर्ड आउट हो गए थे, जबकि इसके बाद 67 रन पर दूसरा विकेट गिरा था। हालांकि, दूसरे मैच की तरह जैसे ही जेडन लेनोक्स गेंदबाजी के लिए आए तो फिर कैरेबियाई टीम के पास उनका कोई तोड़ नहीं था। जेडन लेनोक्स ने एक के बाद एक 4 बल्लेबाजों को आउट कर दिया।
वेस्टइंडीज की टीम 37.1 ओवर में 140 रनों पर ढेर हो गई। इसके बाद सिर्फ मैच में खानपूर्ति कैरेबियाई टीम के लिए बाकी थी, क्योंकि 140 रनों को वनडे मैच में डिफेंड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आजकल 300 आसानी से बन जाते हैं, जबकि वेस्टइंडीज ने तो इसके आधे रन भी नहीं बनाए। मेजबान टीम के लिए 48 रनों की पारी कीसी कार्टी ने खेली, जबकि 26-26 रन शिमरोन हेटमायर और एकीम अगस्टे ने बनाए। न्यूजीलैंड के लिए जेडन लेनोक्स ने 4 विकेट निकाले, जबकि कप्तान मिचेल सैंटनर और माइकल ब्रेसवेल को 2-2 विकेट मिले।
न्यूजीलैंड की टीम 141 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो शुरुआत 38 रनों की पहली विकेट के लिए मिली। हालांकि, टारगेट को देखते हुए अच्छी शुरुआत कही जाएगी। तीन और विकेट न्यूजीलैंड ने खोए, लेकिन मैच को 39.3 ओवर में खत्म कर दिया। कीवी पारी भी धीमी रही, लेकिन उन्हें मैच जीतने से ज्यादा मतलब रहा। 31 रनों की पारी टॉम लैथम ने खेली, जबकि 28 रन डेरिल मिचेल ने बनाए। 24 रन हेनरी निकोल्स और 23 रन विल यंग के बल्ले से आए। कैरेबियाई टीम के लिए 3 विकेट विटेल लॉज ने निकाले।
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