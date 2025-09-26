West Indies suffer a major blow ahead of the Test series against India with Shamar Joseph ruled out find out why भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले वेस्टइंडीज को तगड़ा झटका, शमार जोसेफ हुआ बाहर; जानें वजह, Cricket Hindi News - Hindustan
भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले वेस्टइंडीज को तगड़ा झटका, शमार जोसेफ हुआ बाहर; जानें वजह

इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज 2 मैच की टेस्ट सीरीज का आगाज 2 अक्टूबर से होने जा रहा है। इस टेस्ट सीरीज से पहले मेहमान टीम को तगड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार तेज गेंदबाज शमार जोसेफ चोट के चलते इस सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 26 Sep 2025 11:06 AM
इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज 2 मैच की टेस्ट सीरीज का आगाज 2 अक्टूबर से होने जा रहा है। इस टेस्ट सीरीज से पहले मेहमान टीम को तगड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार तेज गेंदबाज शमार जोसेफ चोट के चलते इस सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वेस्टइंडीज क्रिकेट ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी। बोर्ड ने जोसेफ के रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है। उनकी जगह वेस्टइंडीज के स्क्वॉड में जोहान लेने लेंगे। बता दें, सीरीज का पहला मैच नरेंद्र मोदी स्टेडिय में 2 अक्टूबर से तो दूसरा मुकाबला 10 अक्टूबर से अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा।

वेस्टइंडीज क्रिकेट ने शमार जोसेफ के बाहर होने की जानकारी देते हुए X पर पोस्ट किया, ‘टीम अपडेट- भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए शमर जोसेफ की जगह जोहान लेने को टीम में शामिल किया गया है। जोसेफ चोट के कारण बाहर हो गए हैं और बांग्लादेश के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज से पहले उनकी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।’

शमार जोसेफ का बाहर होना वेस्टइंडीज के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। अभी तक खेले 11 मैचों की 21 पारियों में जोसेफ ने 51 विकेट चटकाए हैं।

कौन हैं जोहान लेने?

बारबाडोस के रहने वाले 22 साल के लेन एक ऑलराउंडर हैं और अपने करियर में अब तक 19 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं। उन्होंने 32 पारियों में दो अर्धशतकों के साथ 495 रन बनाए हैं, लेकिन गेंदबाजी में उनका प्रदर्शन और शानदार रहा है। उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास करियर में 22.28 की औसत से 66 विकेट लिए हैं, जिनमें से चार बार उन्होंने पारी में पांच विकेट लिए हैं।

वेस्टइंडीज की अपडेटेड टीम: रोस्टन चेस (कप्तान), जोमेल वार्रिकन (उपकप्तान), केवलन एंडरसन, एलिक अथानाज़े, जॉन कैंपबेल, टेगेनारिन चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, टेविन इमलाच, अल्जारी जोसेफ, जोहान लेने, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खारी पियरे, जेडन सील्स

India Vs West Indies
